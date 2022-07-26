هيدي كرم تثير الجدل مع جمهورها: فرق السن بين الرجل والمرأة مشكلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جدل كبير أثارته الفنانة والإعلامية هيدي كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد أن طرحت فقرة الاستفسارات لتتفاعل مع جمهورها ومتابعوها من خلال الرد عليهم عبر خاصية «ستوري».

تفاعل هيدي كرم مع الجمهور

وتلقت الفنانة هيدي كرم العديد من التساؤلات، منها: «ما رد فعلها في حالة معرفة أن نجلها نديم على علاقة بفتاة؟»، لترد بطريقة ساخرة ومفاجئة إلى جمهورها «بالذمة ده سؤال»، إذ أكدت أن الأمر طبيعي حدوثه، وحينها ستتعرف على صديقة ابنها «هحبها علشان هو بيحبها، وهكون مبسوطة جدًا، وعايزاهم يكونوا سعيدين مع بعض».

وجاء سؤال من أحد المتابعين قائلًا: «عايز أعرف حد في حياتك ولا لأ؟.. والسن مش مشكلة لو أصغر منك بكتير، بس أهم حاجة هيخليكي مبسوطة»، ليأتي رد الفنانة بأنها لا تتقبل وجود فرق سن كبير بين الرجل والمرأة، قائلة «لا هو السن مشكلة، مش هينفع لأن عندي مشكلة في الموضوع ده».

وجبة هيدي كرم المفضلة

وكان السؤال عن الأكلات المفضلة لها من الأمور التي أثارت الفضول لدى الجمهور، إذ وجه لها متابع سؤال قائلًا: «أكتر أكل بتحبي تعمليها؟ وأكتر أكل مبتزهقيش من أكله؟».

«بحب كل حاجة».. بعد تفكير خاضته الفنانة هيدي كرم للرد على السؤال، ثم بدأت في تعديد أكثر الأكلات المفضلة لديها والتي من بينها «المسقعة، الشاورما، المكرونة».

وتتملك منها فوبيا المرتفعات، إذ لا تستطع النظر إلى أسفل عند الوقوف في مكان مرتفع، حسبما روت عند سؤالها «هل تعاني من فوبيا؟».

ولم تقتصر فقرة الأسئلة على المعلومات الشخصية لهيدي كرم فقط، ولكنها حاولت التقرب من الجمهور من خلال الرد على مشكلاتهم ومحاولة حلها، مثلما طرح أحد الجمهور، قائلًا: «أنا معجب بواحدة بتكلم معاها عادي، وخرجنا مع صحابنا، ردودها واقفة وساعات لأ، أعمل إيه؟».

وردت هيدي كرم قائلة: «أولا أنا مبسوطة إن بتسألوني في أموركم العاطفية»، وتابعت: «أنت لسه متعرفهاش، ردود فعلها طبيعية، لازم تديها فرصة تعرفوا بعض أكتر، وبعدين تحكم عليها».