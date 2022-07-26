«أميرة» تنظف أسنانها بالأسماك في بحر الغردقة: تجربة فريدة تمنيت تجربتها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هل ترغب في تنظيف أسنانك؟.. لا تتسرع في الذهاب إلى طبيب الأسنان، أصبح من الممكن فعل ذلك أثناء قضائك رحلات صيفية، عند توثيق تجربة الغطس مثلما فعلت الغواصة الألمانية أميرة باهر خلال تواجدها في مدينة الغردقة تحديدًا في محيط «الفانوس» الجانب الشرقي من موقع الغوص.

تجربة غوص مختلفة

ووثقت الغواصة الألمانية تجربة تنظيف أسنانها بواسط أنواع محددة من الأسماك العروفة باسم «Laborides dimidiatus»، لمدة تتراوح دقيقة، إذ أحكمت فتح فمها أسفل الماء ثم بدأت الأسماك الصغيرة في الدخول إلى أسنانها وتنظيفها مثلما يفعل الانسان باستخدام الفرشاة والمعجون.

وتشتهر هذه الأسماك بالعديد من المميزات، من أبرزها طريقة ترحيبها بالزوار عند قدومهم إلى الماء، حيث تؤدي العديد من الحركات التي تبدو كرقصات تبهر من يراها، وعندما تبدأ في فتح فمك، تبدأ الأسماك في إتمام دورها الأساسي على أكمل وجه، ووتواجد هذه الأنواع في محيط إندونيسيا، وتايلاند، وغيرها، وذلك حسبما وضح موقع «CNN».

تجارب الغواصة الألمانية أثناء الغطس

ولا تقتصر التجارب الممتعة للغواصة الألمانية على تنظيف أسنانها بواسطة الأسماك فقط، إذ قررت تناول طعام الأسماك في نفس المنطقة، ونشرت الفيديوهات عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة: «من سنين كتير مضت.. لو مش عندك وقت كافي للفطار قبل الغوص، كنت أود تجربته».

وحسبما أوضحت الغواصة الألمانية في الفيديو أن شعاب ألفينستون البحر الأحمر من أكثر أماكن الغوص إثارة، لاحتواءها على الكثير من الشعاب المرجانية، وهو ما شجعها على خوض العديد من التجارب، ولكن لا يقدم على تجربة الغوص بهذا الشكل إلا من يحب الغوص بشكل مختلف: «الغوص حياة بالنسبة لي.. الشعور بالحرية أسفل الماء من الأمور المختلفة التي لا يمكن مقارنتها بشيء في العالم».