لقاء نادر لـ مدحت صالح يرتل به القرآن في طفولته: فاز بمسابقة دينية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مقطع فيديو قصير يعود تاريخه لسنوات قديمة، من طفولة الفنان مدحت صالح، أعاد تداوله الرواد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عرضته قناة «On Tv»، الذي كان خلاله يرتل القرآن الكريم، في برنامج على الهواء، مع المذيعة كاريمان حمزة.

مدحت صالح يقرأ القرآن في الطفولة

قرأ الفنان مدحت صالح، على الهواء مباشرة، خلال لقاء من الطفولة له، من آيات القرآن الكريم، بعد حصوله على المركز الأول في مسابقة «قرآن ربي»، الذي اجتازه بجداره وتفوق على منافسيه خلاله.

تفاعل الرواد مع فيديو مدحت صالح

تفاعل كبير حصده مقطع الفيديو للقاء النادر للفنان مدحت صالح، أثناء طفولته، من قبل متابعيه، ومحبيه، فكان من بين التعليقات التي تلقاها عقب إعادة نشر اللقاء على قناة «On Tv»، منها: «صوته حلو أوي، ما شاء الله عليه في سن صغير كان صوته في القرآن جميل، ما شاء الله على الصوت، خسارة كبيرة تحويل المسار ربنا يحسن خاتمته على الأعمال الصالحة، نفس الشكل متغيرش سبحان الله، سبحان الله شتان ما بين الطفولة والكبر، صوته عظيم في القرآن، لو كمل كان هيكون قارئ متمكن».

معلومات عن مدحت صالح

الفنان مدحت صالح، بدأ مشواره الفني، منذ الطفولة، يعتبر صوت مميز من أصوات مصر والوطن العربي، إذ نجح في جميع الألوان وأثبت جدارته على الصعيد الفني والسينمائي والتلفزيون، له العديد من الأعمال التي أصبحت ذات علامة في مشواره، لعل من بينهم دوره في مسرحية «حزمني يا»، مع الفنان الراحل حسن حسن وشريف منير ومحمد هنيدي وماجدة زكي، ودوره في مسلسل «أبو العروسة» بجميع الأجزاء، بدور جابر، مع الفنانة سوسن بدر ونرمين الفقي وسيد رجب، وعدد من نجوم ونجمات الفن.