لو فرحك قريب.. 5 نصائح للهروب من مصير لمياء اللباوي عروسة تونس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

واقعة غريبة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جعلت مشاعر التعاطف والشفقة تتملك من الكثيرين عقب معرفة قصة لمياء اللباوي عروسة تونس التي دُمرت فرحتها وتُركت وحيدة في قاعة الفرح، بعد أن زعمت والدة زوجها وسط الحضور بأن الفتاة قبيحة وقصيرة القامة ولا يمكنه إتمام زواجه منها، وهو ما دفع العريس إلى ترك القاعة.

قصة لمياء اللباوي عروسة تونس

جحود في التخلي لم يتخيله أحد، فبدلًا من أن تزف لمياء اللباوي العروس التونسية إلى عش الزوجية الذي خططت له ليالي طويلة، وتكفلت بمصاريفه كاملة، تعود إلى منزلها مرة أخرى وهي مكسورة القلب، لتنشر فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توضح مدى الألم والأذى النفسي الذي تعرضت له من قبل زوجها ووالدته.

ورغم أنها فتاة يتيمة وتكفلت بمصاريف زواجها كاملة، لم يراع أحدا ذلك، إذ دونت عبر حسابها: «حبيت نهني على روحي زي كل البشر في الحلال، ولكن والدة زوجي حرمتني من الفرحة، وأنا بالطرحة البيضاء، وقالت لعيلتها وابنها اخرجوا مش عجباني».

مع التعاطف الكبير تجاه العروس التونسية، كان هناك المساحة للاختلاف الفكري الذي وصل إلى الكثير منهن، وبدأن في التساؤل عبر المجموعات الخاصة على «فيسبوك»، بعد أن انتابهن الخوف من قصة لمياء اللباوي، إذ نشرت إحداهن: «الدنيا بقت صعبة جدًا، هو أحنا نقدر نعمل إيه علشان نكون حلوين أوي يوم الفرح»، وقالت أخرى: «الدنيا بقت مرعبة ولسه بيحطوا مقاييس للجمال عند الجواز».

نصائح للعروس قبل الزفاف

لذا، يقدم «هن» فيما يلي مجموعة من النصائح التي يلزم عليك فعلها عند اقتراب ليلة زفافك، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How»:

- تتوتر بعض الفتيات في هذه الفترة، ما يؤثر سلبيًا على بشرتهن، لذا احرصي على تنظيفها جيدًا من خلال استخدام تونر مناسب لطبيعة البشرة ومسحها برفق بواسطة قطنة.

- على الرغم من تنظيف البشرة، من المحتمل أن يتواجد بها الجلد الميت مما يفسد المظهر عند وضع الميكب، لابد من تقشير الجلد أيضًا.

- اتبعي نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية المهمة لدوره في إضفاء النضارة على البشرة، وترطيبها بشكل جيد.

- عادة ما تنشغل الفتيات بالتجهيزات ويهملن نومهن، إذ يلزم النوم لمدة تتراوح من 7 إلى 8 ساعات خلال اليوم.