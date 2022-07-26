الامارات | ابتكار عدسات لاصقة لعلاج أمراض العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار عدسات لاصقة لعلاج أمراض العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور فريق بحثي مشترك من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عدسات لاصقة مزودة بإبر متناهية الصغر من أجل حقن أدوية لعلاج أمراض العيون.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "ساينس أدفانس"، ذكر فريق الدراسة من جامعتي بوردو وميتشجن في الولايات المتحدة، وجامعتي هانيانج وهونجيك، ومعهد كوموه الوطني للتكنولوجيا في كوريا الجنوبية أن العدسات اللاصقة الجديدة أثبتت نجاحها بعد تجربتها على أرانب اختبار.

وتعتمد أساليب علاج أمراض العيون حاليا على استخدام قطرات يتم وضعها على الأجزاء الخارجية للعين أو عن طريق الحقن، ولكن الباحثين يؤكدون أن هذه الطريقة ليست مثالية لأنها لا تؤدي دائما إلى وصول المادة الدوائية إلى الأجزاء العميقة من العين، وقد تتسبب في بعض الأحيان في حدوث التهابات.

وذكر الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم الطبية أن العدسات اللاصقة الجديدة تحتوي على إبر قابلة للتحلل، وتتميز بأنها متناهية الصغر لدرجة لا تسبب أي ألم أو شعور بعدم الارتياح لدى المريض. وتحتوي الإبر الدقيقة على قاعدة من السليكون وخليط من المادة الدوائية لضمان أن تستغرق فترة كافية قبل أن تتحلل داخل العين، مع تغليفها من الخارج بمواد بوليمارية.

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