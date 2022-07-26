أكلات يوم عاشوراء 2022 بخطوات بسيطة.. «خليه مميز في حياة أسرتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عادة ما تكون هناك بعض الأيام المميزة التي تجتمع فيها الكثير من الدول العربية، إذ يكون لها طقوس خاصة ومن بينها يوم عاشوراء الموافق 10 من شهر محرم، إذ يحرص عددا من المسلمين على صيامه وقراءة القرآن، فضلًا عن الاستغفار والتسابيح طوال اليوم، ولكنه لا يقتصر على الناحية الدينية فقط إذ يكون هناك أكلات يوم عاشوراء 2022 بدأت العديد من السيدات وربات المنزل في البحث عنها لتجهيزها إلى أسرهن.

ومن أكلات عاشوراء 2022 ما نوضحه خلال الموضوع الآتي، وفقًا لخبراء الطبخ على قناة «CBC» سفرة.

طبق العاشوراء

يعتبر طبق العاشوراء من الأطباق المميزة التي يفضلها الكثيرون في هذا اليوم الفضيل، لاحتواءه على الكثير من العناصر الغذائية، والفيتامينات، فضلًا على طعمه الشهي الذي يتعلق به الكبار والصغار أيضًا، ويمكن تجهيزه على خطى الشيف نجلاء الشرشابي من خلال الخطوات الآتية:

المكونات

- ربع كيلو قمح.

- كيلو حليب.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- 3 ملعقة كبيرة نشا.

- كريم شانتيه.

- كوب سكر.

- مكسرات مثلما ترغبين.

خطوات التحضير

- نظفي القمح جيدًا عن طريق نقعه في الماء لمدة ليلة كاملة.

- ضعي القمح على النار ليصل حد الغليان وينضج جيدًا.

- صفي القمح من الماء.

- في قدر على نار متوسطة، ضعي الكريمة، والحليب ثم ضعي القمح، السكر مع التقليب.

- ذوبي الكريم شانتيه والفانيليا مع كمية مناسبة من الحليب.

- ضيفي المكونات إلى القدر على النار مع الحرص على التقليب المستمر.

- عندما تلاحظين تماسك القوام، ارفعيه من على البوتجاز.

- ضعيه في أطباق التقديم.

- يمكنك تزيينه بالمكسرات.

حلوى أم علي

المقادير

- مكسرات.

- السكر مثلما ترغبين.

- جلاش محمص.

- ملعقة صغيرة قرفة.

- علبة قشطة.

- جوز الهند.

- زبيب.

- لتر حليب.

خطوات التحضير

- جهزي ملفيه جاهز ثم اثقبي فتحات به من خلال استخدام الشوكة.

- ابدئي في رصه داخل صينية، وضعيها في الفرن على درجة حرارة 150.

- تابعي الصينية داخل الفرن حتى يتغير لونها إلى الذهبي.

- يمكنك استخدام الجلاش بدلًا من الميلفيه حسب رغبتك، مع الحرص على دهنه بالسمنة.

- أدخلي الجلاش إلى الفرن على درجة حرارة 150 أيضًا حتى يتحمص.

- وفي إناء ضعي الحليب، القرفة، والسكر مع التقليب.

- جهزي طاجن وافرمي به الملفيه، ثم ضعي اللبن.

- ابدأي في توزيع المكسرات، جوز الهند، والزبيب من على الوجه، كما يمكنك وضع كريمة أو قشطة من على الوجه حسب الرغبة.

- أدخلي الطاجن إلى شبكة الفرن.

- عندما تلاحظين تماسك المكونات، وتغيرها إلى اللون الذهبي.

- أخرجيه من الفرن، ثم قدميها ساخنة.