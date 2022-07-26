الامارات | المغرب.. قتيل وجريح في حريق غابات

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. قتيل وجريح في حريق غابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل شخص وأصيب آخر في حريق في إقليم تاونات بشمال المغرب حيث تشتعل بؤر نيران مجددا بعد أيام على احتواء الحرائق، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

والضحيتان متطوّعان كانا يشاركان في إخماد حريق في إحدى غابات الإقليم القريب من فاس ومكناس، على ما أوضحت مصادر محلية لوكالة فرانس برس. ونقل الجريح إلى المستشفى وهو ليس في حال الخطر.

وسعت أجهزة الإطفاء ليل الإثنين الثلاثاء للسيطرة على الحريق بعد تأمين سلامة عدد من القرويين، بحسب السلطات المحلية.

وأتت النيران في المنطقة على حوالى 33 هكتار من المناطق الحرجية.

واشتعلت النيران مجددا بدرجات متفاوتة في عدة بؤر خلال الساعات الماضية في شمال المغرب ولا سيما في إقليم العرائش إلى جنوب طنجة، الذي سبق واجتاحته مؤخرا حرائق غابات عنيفة أوقعت قتيلا.

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