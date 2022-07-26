الامارات | انخفاض متوسط العمر المتوقع في ألمانيا.. والسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض متوسط العمر المتوقع في ألمانيا.. والسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفض متوسط العمر المتوقع في ألمانيا بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء أن متوسط العمر المتوقع في عام 2021 بلغ 83.2 سنة للإناث و 78.2 سنة للذكور.

وبحسب البيانات، فإن متوسط العمر المتوقع للمواليد الجدد تراجع على نحو ملحوظ مقارنة بالعام السابق للجائحة 2019، وذلك بمقدار 4 أشهر للإناث و6 أشهر للذكور.

وعزا المكتب السبب الرئيسي لهذا التطور إلى "العدد المرتفع بشكل استثنائي للوفيات خلال موجات كورونا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news