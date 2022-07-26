«بيت سعيد» بالإسكندرية مصيف مفتوح للأرامل وغير القادرين: 3 أيام إقامة مجانية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لم يتخيل الشاب الثلاثيني سعيد عادل أن مجرد إعلانه لتحويل بيته إلى فندق صغير لغير المحتاجين والأرامل سيتحول إلى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويحظى منشوره على صفحته الشخصية على الآلاف التعليقات والتفاعل الكبير من الناس، فلم تكن نيته إلا إسعاد الناس بالشيء الذي يحبونه والذي يستطيع تقديمه لهم، فلم يبخل بمشاركة بيته مع الفقراء والمحتاجين والأرامل الذين لا يملكون ثمن حجز الفنادق في محافظة الإسكندرية لقضاء عطلة الصيف، لذلك بدأ العمل على قدم وساق لتجهيز البيت ليتم فتحه في بداية الشهر المقبل، حسبما روى لـ «هن».

حوّل بيته إلى مصيف للأرامل وغير القادرين

منذ إعلانه تحويل بيته إلى فندق صغير لغير القادرين والأرامل لقضاء عطلة الصيف وهو يعلم أنه بذلك يتخلى عن هدوء وسكون البيت الذي يعيش فيه هو وأسرته وعلى الرغم من ذلك قرر سعيد عادل، 32 عاماً، الذي يعمل في مجال السياحة ولديه مصنع معطرات بمحافظة الإسكندرية، مشاركة بيته الذي يشغل مساحة 2000 فدان ويتكون من 50 غرفة مشاركتهم مع المحتاجين في مبادرة مجانية لهؤلاء غير القادرين على تكاليف المصيف وقضاء العطلات الصيفية سواء في الإسكندريه بشكل عام أو في منطقته في العجمي، إذ قال «سعيد»، لـ«هن»: «الفكرة جاتلي أول ما كتبت البوست أن عندي البيت كبير أو زي منتجع صغير بيتكون من حديقة كبيرة وصالة ألعاب وحمام سباحة، وقاعة للمطعم كبير والمكان يشيل حوالي 50 فرد، وكمان مكنتش مجهزهم ولسه أول يوم أفرشه النهارده لأن هيبدأ الناس تيجي في أول 8»

الأولوية للأرامل في بيته

تقديرا منه للأرامل الذين لا يحصلون على دخل مستمر، وتعتبر الفنادق غالية الثمن عليهم وضع «سعيد» أولوية واهتمام أكبر للأرامل في مبادرته، قال: «الناس هتيجي تقيم عندي بدل ما يروحوا الفنادق عشان هتكون غالية عليهم جدا، فيقدروا يستخدموا المكان زي مصيف، وطبعا في أولوية للأرامل لأن كتير منهم معندهمش دخل، والمبادرة لمدة 3 أيام إقامة مجاني ، ويقدر الشخص يستخدم السباحة، والملعب الكرة بلياردو والبينج بونج، وألعاب في المكان، عايز يخرج بره ممكن يعمل كده».