صديقة رحمة صبور طالبة أسيوط: لو أعرف مكنتش سيبتك لحظة أبدا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة تعيشها شهد أحمد، أحد الأصدقاء المقربين لطالبة أسيوط، رحمة صبور، التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، إثر تعرضها لحادث تصادم أمام مدخل بوابة حلوان أودي بحياتها.

آخر رسالة صوتية لطالبة أسيوط

شاركت الصديقة المقربة لـ طالبة أسيوط الراحلة، رحمة صبور، آخر رسالة بها وبين صديقتها عبر تطبيق الرسائل «واتساب»، بمقطع صوتي لها، تهنئ من خلالها شهد أحمد، بعيد ميلادها، إذ قالت الفقيدة خلال رسالتها الصوتية: «شهدود حبيبة قلبي، كل سنة وانتي طيبة يارب وعقبال سنين كتير، أنتي عارفة غلاوتك عندي وعارفة قد إيه بحبك، يارب ديما مبسوطة ومعانا، حقيقي هفتقد جدا إننا مش هنتجمع تاني زي ما كنا بنتجمع أيام الكلية».

وتابعت طالبة أسيوط رحمة صبور، خلال رسالتها لصديقتها: «حقيقي من أحسن الحاجات السنة دي، انك بقيتي تنزلي، وبقيتي كابتن قد الدنيا وهنستنى تطيري بينا، يارب ديما قلبك يكون مرتاح وأكيد هرتاح، نفسي نعمل ذكريات أكتر كلنا، يارب يكون اليوم حلو عليكي».

الصديقة تعيش في صدمة

ووجهت شهد أحمد، رسالة لصديقتها المتوفاة رحمة صبور، خلال نعيها لها: «مكنتش اعرف والله أبدا أنك هتمشي لو أعرف مكنتش سيبتك لحظة مش هسمع صوتك تاني، طيب إزاي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويصبر أهلك يا رحمة ويصبرني».

حادث وفاة طالبة أسيوط

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة بالقرب من مدخل بوابة حلوان بنطاق محافظة بني سويف، ما أسفر عن مصرع رحمة محمد صبور، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كما تحدث عدد من أصدقاء رحمة صبور، عنها، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سيرتها العطرة وحسن أخلاقها، فكان من بين تلك العبارات: «مكانتش بتتأخر عن مساعدة حد سواء طلبة أو عمال».