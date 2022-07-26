ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022.. قدمت قضية غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد أعوام من توقف مسابقة ملكة جمال لبنان بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وما زالت، عادت المسابقة من جديد لتفوز بها في الساعات الأخيرة العشرينية ياسمينا زيتون، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة في لبنان وتقديم الفنانة نانسي عجرم، وقد نشرت «زيتون» عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» شكراً لمتابعيها الذين زادو منذ إعلانها ملكة جمال لبنان إلى أكثر من 97 ألف متابع.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان

بعد توقف 3 سنوات بسبب أزمة لبنان أعلنت مسابقة ملكة جمال لبنان العشرينية ياسمينا زيتون ملكة جديدة لعام 2022 وذلك بعد أن سيطرت على المسابقة ماريا رعيدي لمدة الـ 4 سنوات الماضية، ومن المقرر أن تحصل «زيتون» على جائزة مالية قدرها مئة ألف دولار، كما ستمثل لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون، وبعد أن حصلت على اللقب كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»:«لقد فعلتها.. شكرا على كل الحب والدعم».

تهنئة المغني اللبناني ناصف زيتون لياسمينا

«مبروك ياسمينا.. كل بيت زيتون حلوين» بهذه الكلمات هنأ المغني اللبناني ناصف زيتون ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بعد حصولها على اللقب في الحفل الذي نظمته قناة الـ LBCI بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية ويقام في بيروت تحت شعار We miss Lebanon، وقدمت الحفل الإعلامية والفنانة اللبنانية إيميه صياح.

أما «ياسمينا» ما زالت تدرس الصحافة في الفرقة الثالثة جامعة السيدة اللويزة، وتحدثت عن مشروعها الذي قدمته في المسابقة قائلة:«بشتغل على قضية الأطفال اللي بيعانو من سوء التغذية لأن دي قضيتنا كـ لبنانيين وعايزا أوصل صوتي لأكبر عدد من الناس» أما عن حملة أحلى بهالطلة التي أطلقتها وزارة السياحة واختيارها لمنطقة لبنانية يتم وضع صورتها إعلان الحملة، قالت «زيتون»: «إذا خيرت بين مناطق لبنان وأي منطقة عايزا اختارها هختار المنطقة اللي اتولدت فيها وهي مدينة سور وأحلى بحر بحر سور، المدينة صمدت واتحدت كل الحروب وضمتنا كلنا».