5 علامات احذرها في قلق انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022.. تؤثر على القلب والمعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

نتيجة الثانوية العامة 2022 ما تزال تثير قلق الطلاب وأسرهم، وذلك مع حالة الانتظار المستمر لإعلانها، وقد تسبب حالات الشعور بالقلق والتوتر تجاه إعلان نتيجة الثانوية العامة، بعض الأضرار الصحية لأصحابها، فهناك 5 علامات احذرها في قلق انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022.

الشعور بالقلق أمر طبيعي يتعرض له الطلاب وكذلك آبائهم خلال انتظار الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، لكن يجب الانتباه لـ5 علامات احذرها في قلق انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022.

5 علامات احذرها في قلق انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشف الدكتور أحمد سعد، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب، جامعة عين شمس، خلال استضافته في برنامج «الحكيم في بيتك»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، أن للشعور بالقلق والتوتر العديد من التأثيرات السلبية الخطيرة التي تظهر على الجسم، وقد تتفاقم وتسبب أزمات صحية كبيرة.

ومن العلامات التي يجب توخي الحذر منها في قلق انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022:

1- حدوث اضطرابات الجهاز التنفسي.

2- التعرض للأزمة الصدرية.

3- حدوث اضطرابات في الصمام الميترالي في القلب.

4- حدوث اضطرابات في الجهاز السبمثاوي اللاإرادي، والتي تتسبب في رفع الضغط، وزيادة ضربات القلب، والتعرق المستمر.

5- حدوث تقلصات في الجهاز الهضمي، والتي قد تؤدي إلى حدوث قرحة المعدة.

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وكان أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، مشيرا إلى أن المواعيد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لها أي أساس من الصحة.