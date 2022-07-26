هل ارتداء البنات للبنطلون الواسع حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تشغل الموضة بال الكثير من الفتيات، ويبدأن في السير وراء خبراء التصميم بما يناسب طبيعتهن، منهن من يتشدد في اختيار ملابسهن، ويركزن فيما يناسب عادتهن وتقاليدهن، ويقلقن بشأن اختيارهن من الناحية الدينية، إذ يبتعد بعضهن عن اختيار الكثير من الملابس اللافتة للأنظار، أو التي تحمل العديد من التساؤلات إذا كانت حلالًا أو حرامًا.

حكم ارتداء البنطلون الواسع

وكان البنطلون الواسع أحد الأزياء التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، وظهر بالعديد من التصامينم التي نالت اعجاب الفتيات، وأصبح عليه إقبال كبير من قبلهن، وظهرت العديد منهن بإطلالات متعددة للبنطلون الواسع.

وهو ما دفع إحدى الفتيات للسؤال عن حكم ارتداءه إذ قالت: «عايزة أعرف هو لبس البنطلونات الواسعة للبنات حرام؟» وجاء رد أحد أمناء دار الإفتاء المصرية عبر فيديو نشرته الصفحة عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، قائلًا بأنه ليس حرام.

وتابع أمين دار الإفتاء المصرية أنه طالما كانت الملابس واسعة ولا تبرز مفاتن جسد المرأة، أو يصفه فإنه لا يحرم ارتدائه، كما أشار خلال حديثه أن ثياب المرأة غير محدد بالنوع بينما يعرف بالوصف إذا كان حلالًا أو حرامًا وفقًا لشروط محددة وتتمثل فيما يلي:

- ألا يكشف «مش مفتوح».

- ألا يصف «واسع».

- ألا يشف.

أما عن ارتداء البنطلون بشكل عام أكد أحد أمناء دار الإفتاء على أنه ليس حرام، ولكن بأزياء معينة، مثل أن يكون واسع، كما أنه لا يكون مقطع مثلما أصبح سائدًا، فضلًا على ضرورة ارتداء ثياب أو ساتر طويل أعلى البنطلون يصل إلى الركبتين حتى لا تتشبه ملابس المرأة مع الرجال.

شروط الحجاب الشرعي

ووضح أمين دار الإفتاء المصرية شروط الحجاب الشرعي والتي تقتصر على أنه لا يصف عورة من المرأة حتى تحقق الحجاب الإسلامي الصحيح.