مع ارتفاع درجات الحرارة.. اعرفي إزاي تحافظي على جلد طفلك من الحفاض

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات والسيدات من كثرة الالتهابات والطفح الجلدي الذي يحدث لأطفالهن مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتطلب منهن مضاعفة الاهتمام بصغارهن خاصًة الرضع إذ يحتاجون تغيير الحفاض من وقت إلى آخر حفاظًا على الرضع من التعرض إلى مشكلات صحية.

نصائح للأمهات خلال الصيف

لذا، يقدم «هن» في الموضوع الآتي، مجموعة من النصائح التي يلزم على الأمهات اتباعها للحفاظ على سلامة أطفالهن من درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، وتتمثل فيما يلي، وذلك وفقًا لموقع «Very Well Family».

- يفضل الامتناع عن استخدام المناديل المبللة، نظرًا لأنها من أول الأشياء التي تسبب التهاب جبد الطفل وتهيجه.

- يفضل عدم ترك الطفل بالحفاض دون تغيير لمدة طويلة.

- لا تضعي كريمات على بشرة طفلك دون اللجوء إلى الطبيب المتخصص.

- احرصي على استخدام الحفاضات المناسبة لطبيعة بشرة طفلك.

- يفضل ترك الطفل بدون حفاض لأطول فترة ممكنة خلال تواجده في المنزل.

- ابتعد عن ترك الطفل بحفاض مبلل لمدة طويلة.

مواعيد تغيير الحفاض للرضيع في الشهور الأولى

وقالت نايلة بهجت المتخصصة في شئون الأطفال حديثي الولادة، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني المذاع عبر «CBC» سفرة، أنه يلزم تغيير الحفاض فورًا عند حاجة الطفل إلى ذلك، ويفضل عمل ذلك قبل الرضاعة، نظرًا لأن الطفل يمكن أن يدخل في النوم عقب الرضاعة، وبالتالي يتسبب له قلق عند تغيير الحفاض وهو نائم.

وعند تأخر تغيير الحفاض إلى الطفل يمكن إصابته بحكة ومن ثم حساسية وبالتالي طفح جلدي «الجلد بيتجرح وممكن يتعمق»، لذا يفضل اختيار نوع جيد من الحفاضات مع الاهتمام بنظافة الطفل بالماء والغسول المخصص له ومن ثم تجفيفها بالقطن أو فوطة ناعمة، كما يفضل ترك الجلد في الهواء لمدة من الوقت حتى لا تتأذى بشرة الطفل.