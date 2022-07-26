إيلون ماسك ينفي علاقته بزوجة سيرجي برين مؤسس جوجل: «مجرد أصدقاء»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تداولت العديد من الأنباء بشأن وجود علاقة غرامية بين إيلون ماسك رئيس شركة «Tesla»، والسيدة نيكول شاناهان زوجة سيرجي برين مؤسس جوجل، وانتشرت الشائعات خاصًة بعد أن نشرت مجلة «وول ستريت جورنال»، أن علاقة الثنائي انتهت عقب معرفته بمزاعم وجود علاقة بين زوجته والآخر.

علاقة إيلون ماسك بزوجة سيرجى برين

حتى خرج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن صمته ونفى وجود علاقة بينه وبين زوجة سيرجي برين مؤسس شركة جوجل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «Twitter»، إذ قال عبر تغريدة: « أنا وسيرجى كنا فى حفلة سويًا في الليلة الماضية، وما زلنا أصدقاء»، مؤكدًا على أنه رأى نيكول زوجته مرتين فقط خلال 3 سنوات وخلال المرات يجتمعون بوجود تجمعات كبيرة من الأصدقاء، نافيًا وجود علاقة بينهما، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «BBC» العربية.

«ماسك» ينفي وجود علاقة بينه وبين نيكول شاناهان

وأشارت المجلة إلى وجود مزاعم أن نيكول شاناهان كانت على علاقة بإيلون ماسك، أثناء تواجدهما معًا في معرض فني داخل مدينة ميامي، حيث أمدت الصحيفة على أنه السبب الذي دفع الأخرى إلى طلب الطلاق من زوجها في بداية العام، وهو السبب لإنهاء الصداقة القوية والطويلة بين الثنائي المليارديرات في مجال التكنولوجيا.

وأكدت مصادر مطلعة على الأمر أن شاناهان لن تحصل إلا على مليار دولار فقط من حقوقها، ما يعادل 830 مليون جنيه أسترليني، وذلك وفقصا للاتفاق السابق بينها عند عمل إجراءات الزواج، والجدير بالذكر أن سيرجي مؤسس شركة جوجل ساعد إيلون ماسك ماديًا عند إطلاق شركة «تسلا» قبل أعوام ماضية، كما قالت المجلة أنع على الرغم من انفصال «برين» وزوجته، فإنهما ما زالا يقيمان معًا في نفس المنزل.