الامارات | بعد القبض عليها في الرياض.. تعرف إلى المصرية تالا صفوان

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض عليها في الرياض.. تعرف إلى المصرية تالا صفوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الشرطة السعودية بالرياض، أمس، عن إلقائها القبض على فتاة مصرية تدعى تالا صفوان، وذلك بسبب استخدامها لإيحاءات خادشة للحياء خلال ظهورها في بث مباشر مع إحدى الفتيات.

ويمكن تلخيص أبرز معلومات عن الفتاة المصرية تالا صفوان فيما يلي:

1- تالا صفوان، هي فتاة مصرية مقيمة بالمملكة العربية السعودية، وتمتلك عددًا من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقترب عدد متابعيها عبر حسابها على موقع يوتيوب من المليون المشترك.

2- واشتهرت تالا صفوان بتقديمها محتوى تفاعلي جذاب، والذي يحظى بإعجاب واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض فيديوهاتها على موقع التيك توك تتجاوز الـ 6 ملايين مشاهدة.

3- ويقتصر المحتوى الترفيهي الذي تقدمه تالا صفوان على تقديم عدد من الفيديوهات الترفيهية، وتلك المقاطع موجهة بالإساس إلى فئة الأطفال والمراهقين.

4- وأوضحت تقارير إعلامية، أن الا صفوان ولدت في المملكة العربية السعودية بـ مدينة جدة عام 2002، أي أنها تبلغ من العمر 20 عامًا، حيث عاشت رفقة عائلها بـ مدينة جدة السعودية.

5- وتحرص تالا صفوان على ابعاد تفاصيل حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام، وما تريد عرضه فقط هو القصص التي تقوم بسردها لمتابعيها، وذلك أثناء تجولها في عددا من الدول عربية.

وظهرت تالا صفوان بالآونة الأخيرة في مقطع فيديو، وهي تستخدم إيحاءات خادشة خلال حديثها مع إحدى الفتيات، حيث تعمدت توجيه كلامًا يحمل إيحاءات خادشة للحياء، لـ صديقتها عبر البث المباشر.

وسرعان ما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا على المصرية تالا صفوان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم بعنوان تالا تسيء للمجتمع.

وبعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بالمصرية تالا صفوان بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالرياض عن إلقاء القبض تالا صفوان مصرية، وذلك بسبب استخدامها إيحاءات خادشة للحياء خلال ظهروها في بث مباشر رفقة إحدى الفتيات.

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