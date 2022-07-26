الامارات | الكعبة المشرّفة تكتسي ثوباً جديداً.. السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبة المشرّفة تكتسي ثوباً جديداً.. السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكتسي الكعبة المشرّفة، السبت المقبل، بكسوة جديدة، على أيدي 166 فنياً وصانعاً، جرياً على العادة السنوية.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أمس، إنه سيتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، المكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أنه يعمل في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة قرابة 200 صانع وإداري، موضحاً أن «الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوغراماً من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوغراماً من أسلاك الذهب، و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة».

وأوضح أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد)، كُتب عليها «يا الله يا الله»، و«لا إله إلا الله محمد رسول الله»، و«سبحان الله وبحمده»، و«سبحان الله العظيم»، و«يا ديان يا منان»، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

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