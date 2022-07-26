الامارات | مواد ضارة في جل الاستحمام

شكرا لقرائتكم خبر عن مواد ضارة في جل الاستحمام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر خبراء ألمان من وجود بعض المواد الضارة بالصحة في جل الاستحمام، مثل مركب المسك «غالاكسوليد»، الذي يمكن أن يتراكم في الأنسجة الدهنية للإنسان ويُشتبه في تسببه في تلف الكبد.

وأوضحوا أن مادة «سينامال» العطرية تؤدي إلى استجابات تحسسية، وهو ما ينطبق أيضاً على مركبات «الهالوجين» العضوية.

ونصحوا بضرورة قراءة مكونات جل الاستحمام قبل شرائه، والحرص على تجنب تلك المواد الضارة.

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