الامارات | بلسم الأقدام تزداد أهميته للمرأة في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن بلسم الأقدام تزداد أهميته للمرأة في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «أوكو تست» الألمانية أن بلسم الأقدام يعمل على العناية الجيدة بالأقدام، ما يتيح للمرأة ارتداء الأحذية المفتوحة، خلال فصل الصيف، بمنتهى الأريحية.

وأضافت أن بلسم الأقدام يحتوي على مواد فاعلة مرطبة، مثل زبدة الشيا وزيت الأفوكادو وزيت الجوجوبا، كما يساعد في التخلص من الجلد المتقرن، ما يمنح الأقدام ملمساً مخملياً ومظهراً مفعماً بالأنوثة.

من ناحية أخرى، شدّدت المجلة على ضرورة أن يخلو بلسم الأقدام من البارافينات والسيليكون، معللة ذلك بأن البارافينات ترفع خطر الإصابة بالسرطان.

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