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الامارات | رياضة صديقة للمفاصل.. تساعد على حرق الدهون

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جراح العظام الألماني، البروفيسور سفين أوسترماير، إن «رياضة الغولف تتمتع بفوائد صحية جمّة، وتعدّ مناسبة لكل الأعمار»، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن رياضات قوة التحمّل، وتعمل على تنشيط عملية الأيض، وتساعد في حرق الدهون، وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتقوية التنفس».

وأضاف أوسترماير أن «رياضة الغولف تعمل أيضاً على تدريب التوازن والحركة، وتقوية عضلات الفخذ والذراع، فضلاً عن أنها تعدّ صديقة للمفاصل».

وإضافة إلى ذلك، تعمل رياضة الغولف على زيادة القدرة على التركيز، فضلاً عن محاربة التوتر النفسي.

وشدد أوسترماير على ضرورة ممارسة رياضة الغولف بالتقنيات الصحيحة، للاستفادة من مزاياها وتجنباً لمتاعب المرفق والكتف والظهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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