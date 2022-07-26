الامارات | رياضة صديقة للمفاصل.. تساعد على حرق الدهون

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة صديقة للمفاصل.. تساعد على حرق الدهون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جراح العظام الألماني، البروفيسور سفين أوسترماير، إن «رياضة الغولف تتمتع بفوائد صحية جمّة، وتعدّ مناسبة لكل الأعمار»، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن رياضات قوة التحمّل، وتعمل على تنشيط عملية الأيض، وتساعد في حرق الدهون، وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتقوية التنفس».

وأضاف أوسترماير أن «رياضة الغولف تعمل أيضاً على تدريب التوازن والحركة، وتقوية عضلات الفخذ والذراع، فضلاً عن أنها تعدّ صديقة للمفاصل».

وإضافة إلى ذلك، تعمل رياضة الغولف على زيادة القدرة على التركيز، فضلاً عن محاربة التوتر النفسي.

وشدد أوسترماير على ضرورة ممارسة رياضة الغولف بالتقنيات الصحيحة، للاستفادة من مزاياها وتجنباً لمتاعب المرفق والكتف والظهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news