الامارات | في مكتبة محمد بن راشد.. وقفة مع الكلمات

شكرا لقرائتكم خبر عن في مكتبة محمد بن راشد.. وقفة مع الكلمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بصحبة كل الأغلفة الجميلة، وغيرها كثير في مكتبة محمد بن راشد، وقفت تتأمل الكلمات، وتقرأ صفحات من كتابها المفضل في الصرح المعرفي الجديد بدبي، الذي يضم ملايين العناوين، ليفتح لعشّاق الحرف نوافذ جديدة على الأدب والسير الذاتية والتاريخ والجغرافيا والرحلات واللغات والفضاء والمستقبل وفنون الشرق والغرب، في المبنى الأيقوني الذي يتربّع ككتاب مفتوح على المدى، وكأنه يدعو الجميع إلى تجربة متعة القراءة، والسفر بين كل العوالم من محطة لا تشبه سواها على ضفاف خور دبي.

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