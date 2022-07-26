الامارات | السعودية.. القبض على مقيمة مصرية تحدث في بث بإيحاءات غير لائقة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. القبض على مقيمة مصرية تحدث في بث بإيحاءات غير لائقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت شرطة منطقة الرياض، الاثنين، على مقيمة من الجنسية المصرية، ظهرت في بث عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات غير لائقة، من شأنها المساس بالآداب العامة.

وجرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها للنيابة العامة.

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