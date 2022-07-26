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الامارات | السعودية.. القبض على مقيمة مصرية تحدث في بث بإيحاءات غير لائقة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن .. القبض على مقيمة مصرية تحدث في بث بإيحاءات غير لائقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت شرطة منطقة الرياض، الاثنين، على مقيمة من الجنسية المصرية، ظهرت في بث عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات غير لائقة، من شأنها المساس بالآداب العامة.

وجرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها للنيابة العامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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