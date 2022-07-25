استشاري أطفال يحذر من خطورة المضاد الحيوي دون استشارة الطبيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور عمرو الألفي، استشاري طب الأطفال، إن المضاد الحيوي في الخارج يصرف عبر روشتة بأمر الطبيب، ولا يؤخذ برغبة المريض، لأن عدم الانتظام في تناول المضاد يتسبب في عدم فعاليته، مشيرا إلى إمكانية إعطاؤه للشخص في أي وقت وأي عمر.

وأضاف «الألفي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، أن الطفل يمكن إعطاءه محلول الجفاف بشكل عاجل في بعض الأوقات من أجل علاج الطفل.

متى يستخدم المضاد الحيوي؟

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن المضاد الحيوي يؤثر على إصابات البكتيريا وليس الفيروسات، وإذا جرى إعطاؤه للمصابين بالفيرسات تتضرر البكتيريا النافعة في جسم الإنسان، مشيرا إلى أن أوقات كثيرة لا يستطيع الوالدين معرفة الفرق بين الإصابتين، لافتا إلى أنه يمكن رفع مناعة الطفل عن طريق الأغذية الطبيعية مثل الليمون، وإذا أصبح مصابا بالحمى يمكن عمل كمادات له من أجل خفض درجات الحرارة.

وضع المضاد الحيوي في الثلاجة

وتابع استشاري طب الأطفال: «لا يجوز وضع بواقي المضاد الحيوي في الثلاجة لأن المادة الفعالة قد تصبح غير مؤثرة لذا لا يمكن عمل هذا الأمر، وإذا تم فعله فعلى الأرجح فإن مفعول المضاد الحيوي يكون قد انتهى».