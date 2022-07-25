هذا ما يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز.. مخاطر مميتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرغب الكثيرون الحصول على قوام رشيق، والحفاظ على صحة أبدانهم، فيمتنعون عن تناول بعض المواد الغذائية من بينها السكر الأبيض والخبز، من أجل تقليل السعرات الحرارية التي حصلوا عليها خلال اليوم، وفقدان الوزن المطلوب، لكنهم يغفلون مخاطر ذلك.

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز؟

من المتعارف عليه، أن التقليل من تناول السكر الأبيض والخبز يساهمان في فقدان الوزن بصورة ملحوظة، لكن ما يغفل عنه بعض الأشخاص هو أنه عند إيقاف تناولهما قد تحدث بعض المشكلات الصحية التي تعرض الجسم لمخاطر متعددة.

فوائد تقليل السكر الأبيض والخبز

قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال تصريحاتها لـ«هن»، إن السكر الأبيض والخبز يعتبران من مصادر الطاقة المهمة للجسم، ويفضل التقليل منهما وليس التوقف تماما.

وأشارت أستاذة التغذية، إلى فوائد التقليل من السكر الأبيض والخبز، موضحة الآتي:

- ضبط مستويات السكر في الدم.

- فقدان الوزن.

- التقليل من خطر تسوس الأسنان.

- تقوية الجهاز المناعي.

- تعزيز مستويات التركيز.

أضرار الامتناع عن تناول السكر الأبيض والخبز

فيما حذرت الدكتورة مروة شعير من الامتناع عن تناول السكر الأبيض والخبز، وذلك لأنه قد يترتب على هذه الخطوة مخاطر صحية كبيرة، من بينها:

- فقدان الوزن بصورة سريعة، ومن ثم زيادته مرة أخرى بشكل أسرع.

- التأثير على الهرمونات الخاصة بالشبع والجوع.

- حدوث هبوط في الدورة الدموية.