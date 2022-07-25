الامارات | «عالم مدهش» في دبي.. حكاية بابتسامة ساطعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «عالم مدهش» في دبي.. حكاية بابتسامة ساطعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «مدهش» و«دانة»، شخصيتا دبي الأيقونيتان، إلى جمهورهما من بين أشجار المانغروف الرائعة، لينثرا أجواء المرح والمتعة بين العائلات، خلال الاحتفال بالموسم الـ25 من «مفاجآت صيف دبي»، التي تقدّم للمقيمين والزوّار فرصة الاستمتاع بعروض التسوق، وعروض المطاعم، والعديد من التجارب والفعاليات التي لا تُنسى.

ولا تكتمل أجواء الصيف الترفيهية والتعليمية دون «عالم مدهش»، الذي يطلّ مع كل موسم من مفاجآت صيف دبي، إذ تجتمع شخصيتا مدهش ودانة يومياً منذ بداية يوليو الجاري حتى 28 أغسطس المقبل، في قاعات الشيخ سعيد وقاعة الأرينا بمركز دبي التجاري العالمي، في أجواء من المرح والأنشطة الفريدة والألعاب الكلاسيكية.

ولكن، كيف بدأت فكرة «عالم مدهش»؟ وكيف تطوّرت لتصبح إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تنظم داخل القاعات في المنطقة؟ فذلك يتطلب العودة في رحلة عبر الزمن حتى عام 1998، مع انطلاقة «مفاجآت صيف دبي» التي تحتفل بيوبيلها الفضي هذا العام، والتي بدأت بهدف تنشيط حركة السياحة بدبي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة خلال أشهر الصيف. وانطلقت فعاليات المفاجآت في أنحاء دبي، لتقدم جدولاً ترفيهياً حافلاً بالعروض والجوائز المختلفة، ليشكل مدينة ترفيهية داخلية صغيرة على مستوى الإمارة. ونظراً لنجاح الحدث الباهر كان لابد من اختيار رمز أو شخصية لتمثيل «مفاجآت صيف دبي» كإحدى الفعاليات البارزة في دبي.

وفي عام 2000، أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمسؤولة عن تنظيم «مفاجآت صيف دبي»، حملة صيفية جديدة، تضم شخصية مبتكرة باسم «مدهش». وكانت الشخصية مستوحاة في الأصل من «جاك إن ذا بوكس»، بجسم يشبه الأكورديون، وابتسامة دائمة، ولون أصفر صيفي ساطع، وانتشرت صورة مدهش في جميع أنحاء المدينة، ونالت الشخصية شعبية متزايدة.

وفيما اكتسبت «المفاجآت» نجاحاً عبر السنوات، اشتهر «مدهش» أكثر وزادت شعبيته ليتم إنتاج مجموعة كبيرة من الهدايا التذكارية المستوحاة من الشخصية المحببة، فأصبح بإمكان زوّار المهرجان اقتناء حقيبة عصرية أو سلسلة مفاتيح أو قلم أو «تي شيرت» أو كتاب أو دمية على شكل «مدهش»، أو التقاط صورهم بجوار أحد مجسّماته العديدة في مراكز التسوق في المدينة؛ ونظراً لشهرته، وحاجة «مدهش» إلى مقر دائم، كان الاختيار أن يكون مقر «عالم مدهش» كل صيف مركز دبي التجاري العالمي.

لم تكن بدايات «عالم مدهش» على ما هي الآن، إذ كانت النسخة المبكرة هي «Fun City»، إلا أن أوجه التشابه عديدة، فكانت الوجهة الترفيهية تضم مناطق عدة، ذات طابع خاص، بما فيها ركوب الخيل والألعاب المطاطية والعروض الترفيهية الحية. وشهدت إضافة مناطق جذب جديدة كل عام، وباتت وجهة مثالية للعائلات في موسم الصيف.

وتغير موقع «عالم مدهش» أكثر من مرة، إذ انتقل إلى أرض معارض مطار دبي لسنوات عدة. أما من ناحية مساحة الوجهة، ففي 2005، أقيمت مدينة مدهش الترفيهية على مساحة 14 ألف متر مربع، وبحلول 2016 أصبحت المساحة 34 ألف متر مربع، وباتت تستقبل نحو 200 ألف زائر سنوياً.

وتماشياً مع الحفاظ على طابع التنوع والتجديد، شهد عام 2009 تغييراً كبيراً، إذ تم تغيير اسم الوجهة الترفيهية إلى «عالم مدهش». كما توسع نطاق الجمهور المستهدف، ليشمل جميع أفراد العائلة على اختلاف أعمارهم، وتنوّعت أجندة الفعاليات ما بين أنشطة وفعاليات ومسابقات وعروض ترفيهية ومسرحية جديدة، ومعارض تعليمية وتفاعلية، بهدف تلبية جميع الأذواق، وأن تكون التجربة متكاملة بين المتعة والإثارة والتعلم واكتساب المهارات اليدوية.

إطلالة ودودة

في عام 2020، أعيدت صياغة شخصية مدهش، من خلال أحدث تقنيات الرسوم المتحركة والمؤثرات، فاكتسب إطلالة انسيابية حديثة وودودة، ولكنه لم يتخل عن اللون الأصفر، والابتسامة العريضة، والخطوط المموّجة على جسده، محافظاً على مصدر إلهامه «جاك إن ذا بوكس». كما انضمت إليه شخصية جديدة، وهي صديقته «دانة» المفتونة بالعلوم، والتي تبتكر الاختراعات لجعل العالم مكاناً أفضل.

لم تكن بدايات «عالم مدهش» كما هي الآن، إذ كانت النسخة المبكرة هي «Fun City»، وتغير «عالم مدهش» أكثر من مرة، إذ انتقل إلى أرض معارض مطار دبي لسنوات عدة، ليستقر في مركز دبي التجاري العالمي.

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