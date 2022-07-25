كارول سماحة تتلقى هدية غريبة في عيد ميلادها.. «محدش يتخيلها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الاحتفال بعيد ميلادها، كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن تلقيها أغرب هدية عيد ميلاد في حياتها، وعن سعادتها الشديدة تجاه الأمر، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

هدية كارول سماحة في عيد ميلادها

وظهرت الفنانة كارول سماحة في مقطع الفيديو، معبرة عن سعادتها البالغة بتلقيها هدية غريبة من صديقها الملحن محمد رحيم، والتي جاءت عبارة عن شبل صغير، وهو ما أثار دهشتها، إذ قالت خلال الفيديو: «أنا إجا عيد ميلادي اليوم، وجاني كادوه كتير غريب ما بحياتي كنت بتخيل حدا يهديني أسد، أسد حقيقي عمره شهر، ما في أهضم من هيك؟ ما بيأذي أبدا لأنه بعده صغير ما عنده أنياب هادي، دي أحلى ذكرى بحياتي وحياة الله».

كارول سماحة تتبرأ من لقب «فيمنست»

وفي نوفمبر من العام الماضي كان طارد لقب «فيمنست» المطربة اللبنانية كارول سماحة بسبب طرحها لأغنية «المطلقة»، إذ صنفها البعض ضمن المناهضات للتمييز ضد المرأة والمدافعات عن حقها في المساواة مع الرجل، لكنها فاجأت الجميع بنفي تلك الصفة عن نفسها، مؤكدة أنها لا تحبها، وأنها التصقت بها من قبل الجمهور، لمجرد أنها دافعت عن شخص مظلوم متمثل في امرأة مطلقة.

وحينها ردت كارول سماحة، خلال لقائها في برنامج «it's show time»، عبر فضائية «CBC»، موضحة أنها لم تقصد تقديم أغنية عن المرأة لكي تعتبر مناصرة لها، مشددة على أنها لا تحب كلمة «فيمينست»، ولا تحب هذا الموضوع، إذ إنها لا ترى أن المرأة متساوية مع الرجل.