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نجل نيللي كريم يعيد إحياء الرواية الأشهر في الوطن العربي.. والدته: فخورة بيك

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

نيللي كريم وابنها

عبرت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بنجلها يوسف صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعدما أعاد تقديم واحدة من أشهر روايات الوطن العربي، مع غلاف من تصميمه بشكل خيالي.

دعم نيللي كريم لابنها 

وأعادت نيللي كريم نشر الشغل الخاص بنجلها «يوسف»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة، وأرفقت عليه تعليقا بالإنجليزية، موجهة له رسالة دعم، قائلة: «فخورة بيك يا ابني».

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ونشر يوسف صبري نجل الفنانة نيللي كريم، صور خاصة بتصميمه لغلاف رواية «ألف ليلة وليلة» الشهيرة، التي كانت جرى طرحها للمرة الأولى عام 1982، إذ أعاد طرحها بغلاف مصممم من وحي الخيال «فانتازيا».

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كما شارك يوسف صبري، أكبر أبناء الفنانة نيللي كريم، في تصميم الرسوم الداخلية لرواية «ألف ليلة وليلة»، إلى جانب الإخارج الخاص بها.

معلومات عن يوسف نجل نيللي كريم

ويستعرض «هن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن يوسف صبري، نجل الفنانة نيللي كريم.

- نجلها من زيجتها الأولى، وله شقيق يُدعى كريم.

- يعيش بين القاهرة ولندن.

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- يهوى الفنون التشكيلية والتعبيرية، ويشارك متابعيه بعدد من اللوحات والرسومات التعبيرية التي يرسمها.

- يتابعه بعض مشاهير الفن، على رأسهم أصالة نصري، وشيرين رضا.

- في عام 2019 احتفلت نيللي كريم بتخرجه في متتصف، إذ نشرت عددًا من الصور التي جمعتهما سويا في حفل التخرج، ودونت عليها بالإنجليزية: «مبروك يا حبيبي، حظ موفق، كلنا نفتخر بك».

- احتفل بزواج والدته من لاعب الاسكواش هشام عاشور في العام الماضي، بمشاركة عدد من الصور التي جمعتهم.

- يتابعه على حسابه على «إنستجرام» 13 ألف شخص.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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