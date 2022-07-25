فائزة ببطولة أفريقيا للشطرنج: أتدرب من 6 لـ8 ساعات في أيام الإجازة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت سلمى أحمد، الفائزة ببطولة إفريقيا للشطرنج، إنها حصلت على تدريب في أكاديمية لتعليم الشطرنج، وبدأت اللعب في دوري السيدات ومختلف الدوريات من أجل التمرس أكثر، لافتة إلى أنها تؤدي عدة مباريات في المنزل مع مشاهدة دورات عبر الإنترنت، لكي تستطيع التخيل بالفوز، وتمرين عقلها.

عدد ساعات التدريب

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أنها تدرب من 6 إلى 8 ساعات في أيام الإجازة على الشطرنج، وفي أيام المدرسة تتدرب من 4 إلى 8 ساعات، مؤكدا أن لديها جدول معين كل يوم للتنفيذ، وضعه مدربها الخاص من أجل التدريب.

هدفها في الدراسة والعمل

وأوضحت الفائزة ببطولة إفريقيا للشطرنج، أن عدد ساعات التدريب هي التي تفرق بين شخص وآخر، لأن التدريب لساعات أطول يحدث فرق كبير يظهر في اللعب والنتائج التي يحققها الفرد، مؤكدة أن كل لاعب يجب أن يكون لديه ثقة لا تزيد لتصل للغرور، متابعة: «الكابتن بيدربني وبيدني واجب أعرف أحله ويقولي على معاد أحله، وكمان في خطط وطرق للعب المدرب بيعرفلناها دايما، في مواقع شطرنج بدخل عليها ودي بتعرفني طرق لعب جديدة وبتساعدني للفوز بنسبة 95%، بنلعب في بطولة إفريقيا تحت 12 سنة، أنا نفسي أدرس التسويق، وافتح أكاديمية شطرنج».