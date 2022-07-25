معلومات عن ملكة جمال لبنان 2022.. حصدت اللقب بعد سنوات لهذا السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت ياسمينا زيتون، الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022، اهتمامات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حصدها اللقب ليلة أمس، في حفل ضخم تمت إذاعته على قنوات التليفزيون اللبناني.

تفاصيل مسابقة ملكة جمال لبنان 2022

وبعد غياب 4 أعوام من توقف المسابقة، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ما بين ظهور جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية، عقدت المسابقة من جديد، مساء أمس، وفازت ياسمينا زيتون باللقب، لتحصل عليه، بعدما احتفظت به ملكة جمال لبنان ماريا رعيدي منذ عام 2018 على مدار 4 أعوام.

وخلال المسابقة جاءت مايا أبو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة، بينما جاءت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة.

معلومات عن ملكة جمال لبنان 2022

ووفق حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن ياسمينا زيتون، حاصدة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2022.

1- اسمها كاملا ياسمينا إسماعيل زيتون.

2- تبلغ من العمر 20 عاما.

3- تأتي أصولها من بلدة كفرشوبا في جنوب البلاد.

4- يبلغ وزنها 51 كيلو جرام، وطولها 167 سنتيمتر.

5- تدرس الإعلام والتقديم التليفزيوني، وتقدم عدد من اللقاءات عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب».

6- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من 100 ألف شخص.

7- تهوى العزف على آلة البيانو.

8- شاركت كبطلة لفيديو كليب مع المطرب السوري محمد المجذوب.