الامارات | تحذيرات من الإفراط في شرب القهوة.. قد يؤدي إلى فقدان البصر

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الإفراط في شرب القهوة.. قد يؤدي إلى فقدان البصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عدد من الخبراء إن الإفراط في شرب القهوة، قد يؤدي إلى مشاكل في البصر تصل إلى حد العمى، مؤكدين ضرورة تناول هذا المشروب باعتدال وعدم الإفراط فيه.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن مؤسسة Vision Direct للعناية بالعيون القول إن الاستهلاك المفرط للقهوة يمكن أن يسبب الجلوكوما، وهي حالة يتلف فيها العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ، وإذا لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرا، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى العمى.

وأوضحت أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تزيد من ضغط الدم، وكذلك الضغط في عينيك، ومن المعروف أن المستويات العالية باستمرار من ضغط العين تسبب الجلوكوما، لذلك يمكن بسهولة أن يكون هناك رابط بين عادة تناول القهوة وأحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم.

وخلصت دراسة سابقة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد إلى وجود صلة بين شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة وخطر تراكم السوائل في العين وزيادة الضغط على الأعصاب البصرية، خاصة في حالة كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما، وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بكيفية تعامل كل جسم مع الكافيين، ويزيد الخطر كلما تقدم الشخص في العمر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news