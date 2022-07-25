«الإفتاء» تحذر من إطالة الجلوس داخل المنزل في وقت الزيارة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أزمة كبيرة قد يسببها بعض الأشخاص لآخرين عند الإطالة في زيارتهم داخل المنزل، ما يشعر أصحاب البيت بالانزعاج والإحراج تجاه الأمر، وبناء عليه، توجه أحد الأشخاص بطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «نرجو منكم توضيحًا ونصيحة شرعية لمن يقوم بإطالة الجلوس عند زيارته غيره بما يؤدي إلى الحرج والأذى بأصحاب البيت؟».

الإفتاء توضح حكم الدين في إطالة الزيارات داخل المنزل

وردا على السؤال السابق، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية قررت أنه يجب على الزائر عدم الإطالة في وقت زيارته، وذلك لمراعاة لظروف أهل البيت، لأنهم قد يكونوا منشغلين بأمور أخرى مهمة، إذ يقول الله تعالى عز وجل في كتابه العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: 53].

سبب نزول الآية الكريمة

وأوضح مفتي الديار المصرية سبب نزول الآية الكريمة، وذلك عندما كان هناك قوم يأكلون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وليمة أمّ المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم جلسوا يتحدثون في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منشغل بحاجة أهله، لكن منعه الحياءُ من أن يأمرهم بالخروج من منزله.

وتأتي الاستفادة من الموقف المذكور، أنه ينبغي على الزائر ألَّا يطيلَ من وقت الزيارة، ولا يكرّرها كثيرًا، حتى لا يملَّ أهلُ البيت منه.