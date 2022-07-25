تحذير خطير لموظفين المكاتب من استخدام «الكيبورد»: حافظوا على صحتكم

القاهرة - سمر حسين - صحة

استخدام أجهزة الكمبيوتر ولوحات المفاتيح من الأشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل يومي، خاصة العاملون في المكاتب، ولكن هناك أمور يغفل عنها الكثيرون، منها عدم تعقيمها قبل الجلوس عليها، ما يجعلها تحوي الكثير من الجراثيم داخلها، فيما يعادل 21 ألف جرثومة، بحسب دراسة طبية حديثة.

الأضرار الموجودة في لوحة المفاتيح

يقضي الموظف على المكتب ساعات طويلة خلال اليوم، لذا يجرى تناول الأطعمة المختلفة والمشروبات، لذا فهو يكون أقذر أضعاف من المراحيض أو سلة القمامة، ويعتبر أولى الأشياء التي تحتوي على جراثيم هي لوحة المفاتيح، وتنتقل من خلالها إلى الجسم.

أجريت الدراسة على 10 من المكاتب في أنحاء متنوعة من المملكة المتحدة، ثم مقارنتها بالأماكن المتسخة في المنزل مثل المرحاض، وكشفت النتائج بأن الجراثيم الموجودة في المكتب تبلغ 21 ألف جرثومة لكل مربع، وتحتوي لوحة المفاتيح على 3295 جرثومة، والفأرة 1676، أما هواتف المكتب تستوطن 25 ألف بوصة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

نصائح قبل استخدام الأجهزة الإلكترونية

وعادة لا يميل الموظفون إلى تنظيف المكاتب عقب الانتهاء من العمل أو تناول الطعام بها، لذا يسهل انتقال الجراثيم إليهم، وتصبح أماكن العمل هي الخطر الكبير على الصحة، وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن الجراثيم تتراكم بشكل كبير داخل المكاتب، خاصة إذا كان يستخدمها أكثر من شخص «بيكون في إفرازات تنفسية تظل على المكتب».

وتابعت «نهلة» أن الإفرازات تعزز نمو البكتيريا، وبالتالي تناقلها بين الأفراد بسهولة، وتعتبر لوحة المفاتيح من الأدوات التي تكمن الميكروبات داخل مربعاتها، لذا يفضل تطهيرها من وقت إلى آخر بالمواد اللازمة للتنظيف، حفاظًا على سلامة الأشخاص.