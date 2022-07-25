أول تعليق من بسنت النبرواي بعد عقد قرانها: كان في أضيق الحدود والسبب بابا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام احتفلت الفنانة بسنت النبراوي، بعقد قرانها في أحد الأماكن المفتوحة على كورنيش النيل بالقاهرة، واقتصر الحفل على العائلتين وعدد قليل من الأصدقاء، ولفتت الأنظار بإطلالتها إذ ظهرت بشكل خاطف وأنيق، مرتدية فستان أبيض طويل دون أكمام، فيما اعتمدت على ماكياج هادئ، تناسب مع إطلالتها واعتمدت على طرحة طويلة للزفاف، وتركت شعرها منسدلا على كتفها، وأمسكت بيدها باقة زهور باللون الأبيض.

عقد قران بسنت النبراوي

بسنت البنراوي تكشف عدم إقامة حفل زفاف

وكشفت الفنانة بسنت النبراوي، تفاصيل عدم إقامة حفل زفاف، بحضور نجوم ونجمات الفن، خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ قالت: «متشكرة جدا لكل اللي هنوني بجوازي فرحتوني وكان نفسي اعمل حفلة كبيرة لكل حبايبي بس للأسف نظرا لتعب بابا كتبت الكتاب كان عائلي في أضيق الحدود».

آلاف من التعليقات، تلقتها الفنانة بسنت النبراوي، من متابعيها داخل الوسط الفني وخارجه، تعليقا على زواجها، كان من بينهم: «ألف ألف مبروك وربنا يتمم على خير إن شاء الله.. ويكتب الشفاء العاجل لبابا يارب العالمين، ألف ألف مبروك مش كنت جيت شاهد وكنت بسنت بالعشرة أنك تستاهلي كل ما هو خير، ربنا يسعد قلبك يا بسبوسة، قمر والله، ربنا يشفي بابا ويقوم بالسلامة».

فيما علقت ابنة الفنان سامي العدل، قائلةً: «ألف مبروك يا أحلى بسبوسة ربنا يسعد قلبك ويبارك لك ويتمم بخير»، وتفاعلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، مع الصورة معلقةً: «ألف مبروك يا بسنت ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويتم شفاء بابا ويطمنك عليه بكل خير».

معلومات عن بسنت النبراوي

بسنت النبراوي، فنانة مصرية، شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، لعل أشهرهم دورها في مسلسل «اللي مالوش كبير»، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، كما شاركت في أغنية «بسبوسة»، مع الفنان أكرم حسني، التي كانت سبب شهرتها في مسلسل «الوصية»، كما اشتهرت بتقديم فيديوهات ساخرة بلهجة أهالي محافظة الشرقية.