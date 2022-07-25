هاني الناظر يوضح حقيقة الدواء الجديد لعلاج البهاق: ثمنه حوالي 35 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - صحة

قبل أيام، وافقت إدارة الغذاء الدولية الأمريكية «FDA»، على كريم «Opzelura» أو «ruxolitinib»، كعلاج لأكثر أشكال البهاق شيوعًا، الذي أصبح يصيب العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، ليعتبر الأول من نوعه الذي يمكنه استعادة الصباغ للمرضى الذين يعانون من البهاق غير المقطعي، للبالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما أكثر.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة «Incyte» المصنعة للدواء، فإن العقار موضعي يزيل الصبغة من الجلد لتوحيد اللون، ولكن مع الدواء الجديد فإن الوضع مختلف لأنه يعيد المريض لطبيعته، الذي ينتمي إلى فئة من العقاقير تسمى المثبطات.

استشاري جلدية يوضح حقائق الدواء الجديد للبهاق

وعلق الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على الدواء الجديد المخصص لعلاج البهاق، إذ قال: «بخصوص ما تم تداوله عن كريم جديد لعلاج مرض البهاق أوضح الحقائق الاآتية، هو علاج موضعي فقط ويمكن استعماله مع الأدوية المناعية التي تعمل علي علاج الخلل المناعي وأيضا تمنع ظهور المرض في أجزاء أخرى من الجسم، أما الكريم فتأثيره موضعي ولا يمنع ظهور المرض في أجزاء أخرى».

كما تابع استشاري الجلدية، في الحديث عن الدواء الجديد لمرض البهاق: «ومن ناحية أخرى فان علبة الكريم يصل ثمنها لحوالي 35 ألف جنيه تقريبا وهو مبلغ ضخم جدا لعلاج يستمر من ستة شهور لسنة كما أن الكريم لا يستعمل للأطفال اقل من 12 سنة وأخيرا هذا الكريم غير متوفر في مصر».

مرض البهاق

كما عرف الدكتور هاني الناظر، مرض البهاق، بأنه مرض ناتج عن نشاط زائد في الجهاز المناعي وليس ضعف في المناعة وهو مرض غير معدي نهائيا ولا علاقة له بالأكل وله علاج مناعي دوائي فعال.

كما تابع استشاري الجلدية أنه لا يمكن الاعتماد علي العلاجات الموضعية مثل الكريمات والمحاليل فقط لعلاجه ولكنها تستعمل كمساعد مع الدواء المناعي والدواء المناعي غير مكلف ويحقق نسب شفاء عالية من المرض.