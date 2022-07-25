ما قبل «اكتئاب الولادة».. أطباء النساء «جرس إنذار»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«خطوة مهمة» قد تقي السيدات شر اكتئاب ما بعد الولادة، تبدأ في مرحلة الحمل من جانب طبيب النساء والتوليد، فالتوعية التي يقدّمها الطبيب في هذه الفترة، قد توفر على النساء الكثير من الألم النفسي.

3 أجراس إنذار

«اكتئاب الحمل الذي قد يمتد إلى ما بعد الولادة، والتاريخ المرضي للاكتئاب في الأسرة، والدعم الذي يقدّمه الزوج».. 3 نقاط مهمة حدّدها الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة، والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، تنذر بأنّ الأم التي تنتظر مولودا جديدا، قد تصبح في مرمى نيران اكتئاب ما بعد الولادة.

النصائح التي يقدّمها الطبيب للمرأة في مرحلة الحمل مختلفة، فالأم التي تأتي للمتابعة رفقة زوجها، تختلف عن الأم التي تذهب بمفردها، يقول الطبيب: «لو لقيت الأم بتيجي لوحدها من غير جوزها مرة واتنين وتلاتة، بسألها عن جوزها، وبطلب منها تجيبه معاها المرة اللي بعدها، ولما بييجي بيبتدي يكلمه عن اكتئاب الحمل اللي ممكن يتسبب في ولادة مبكرة، واكتئاب ما بعد الولادة، وخطورتهم على الأم، عشان ينتبه ويخلي باله من زوجته».

نصائح الطبيب لا تتوقف عند التنبيه بخطورة اكتئاب الحمل وما بعد الولادة، والاطمئنان على أنّ عملية الرضاعة تسير بشكل طبيعي، لكنها تمتد للتوعية بأهمية تحمّل مسؤولية الطفل إلى جانب الأم، وأهمية الخروج للترفيه مع الزوجة: «قلة النوم، وتعب الرضاعة، وتعب الولادة متعبين لوحدهم جدا، فلو ضفنا لهم اكتئاب بيكون الأمر صعب جدا على الأم خصوصا لو مفيش دعم».

الدعم الزوجي

يرى «حسن» أنّ استشارة الطبيب النفسي مهمة إذا تفاقمت الأمور، كي لا تتطور للأسوأ، وتظهر محاولات الانتحار أو إيذاء الطفل على الأم، لكنّه أكد في الوقت ذاته، أنّ الدعم الذي تلقاه الزوجة من زوجها، قد يجنّبها ويلات كثيرة.

فخ اكتئاب ما بعد الولادة

بحكم عمله طبيبا للنساء والتوليد، رأى الدكتور محمود عبدالقادر الشرقاوي، استشاري جراحة الأورام وأمراض النساء والتوليد والعقم، واستشاري جراحة المناظير بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، الكثير من السيدات اللاتي وقعن في فخ اكتئاب ما بعد الولادة، لكن الطريقة التي تعاملت بها الأسر مع الأمهات اختلفت في طريقة العلاج.

3 نماذج مؤلمة

«شُفت واحدة أهلها كووها بالنار على وشها عشان تفوق، وواحدة فتحت الغاز على أهلها وهم نايمين، ولما زوجها صحي قفل الغاز ولمّ السكاكين اللي ف البيت خوفا من تطور الأمور للأسوأ، وواحدة جالها احتباس في البول والمثانة كان فيها 4 لتر بول».. 3 نماذج رٱها طبيب النساء والتوليد، لاكتئاب ما بعد الولادة، وكانت النصيحة الأولى التي وجّهها لأسرهن، هي الإسراع بالذهاب إلى طبيب نفسي، طلبا للعلاج، وهو ما استجابت له الأسر بالفعل، وتجاوزت المريضات الأمر بسلام وعدن طبيعيات كما كنّ.

يرى استشاري جراحة الأورام وأمراض النساء والتوليد، أنّ اكتشاف الأمهات العرضة لاكتئاب ما بعد الولادة أمر صعب، فالأعراض تظهر بعد الولادة وليس قبلها، متابعا أنّه يوعي النساء بأهمية الرضاعة الطبيعية، والطريقة الصحيحة لها دون ألم، كما يتحدث مع أسرتها في كل مرة تزوره للمتابعة، بأهمية الدعم والمساندة للأمهات دوما: «لو حسينا إن الأم عندها مشكلة بنطلب من الأسرة فورا توديها لدكتور نفسي».