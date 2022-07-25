«مش بس ميك أب وفرح».. عروس المحلة في انتظار مفاجأة بحفل زفافها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عروض تلو الأخرى تتلقاها عروس المحلة آلاء العزب، منذ لحظة انتشار قصتها مع ميك أب ارتيست المحلة، التي كسرت فرحتها يوم خطبتها، إذ أحرجتها أمام الحضور والعاملين داخل الصالون التجميلي، واصطحابها إلى حوض المياه ومن ثم غسل وجهها تماما، بعدما كانت انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لها، في محاولة لإفساد تلك الفرحة التي كانت تملئ وجهها البشوش، نتيجة الاختلاف على المقابل المادي، إذ كانت أخبرتها العروس أنها تريد عمل ماكياج سوارية.

عروض يوم الزفاف لعروس المحلة

قصة عروس المحلة، آلاء العزب، تداولها الجميع بصورة واسعة سواء داخل مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية، لكن ربما جعلت قصتها منحة لها إذ انهالت العروض على العروس، من كبار مصممي الأزياء وصالونات التجميل في محافظات مصر، الجميع يبحث عن جبر خاطرها ومحاولة إدخال الفرح والسرور على قلبها الذي كُسر، فضلا عن عروض بتحمل كافة تكاليف حفل الزفاف، من جلسات تصوير وعمل ماكياج بأنامل كبار خبراء التجميل، من بينهم علاء التونسي، الذي يعتبر واحد من المشاهير في هذا المجال، بالإضافة لعروض من كبار الفنانين داخل الوسط الفني.

جبر خاطر عروسة المحلة

«تختار تصميم الفستان اللي يعجبها وتنفيذه علينا بدون مقابل»، عرض جديد قُدم لعروس المحلة، آلاء العزب، من إحدى صاحبات بيوت الأزياء في محافظة الإسكندرية، وواحدة من مصممي الأزياء، التي عرضت عليها فستان زفاف من تصميمها، لجبر خاطرها ليلة العمر، إذ تقول رشا أحمد: «لما عرفت حكاية عروسة المحلة والميك أب ارتيست، زعلت أن بنت يتكسر قلبها بالشكل ده يوم خطوبتها، خاصة أنها مغلطتش، والتعامل معاها كان بطريقة مهينة وغير أدمية، وقررت أفرحها على طريقتي، وأقدملها فستان فرح بالتصميم اللي تختاره بدون مقابل، سواء جاهز أو تفصيل حسب رغبتها».

فستان زفاف من اختيار العروس

تكلفة كبيرة أصبحت لا تقو على تحمل أعبائها الفتيات المقبلات على الزواج، إذ تصل أسعار فساتين حفل الزفاف، لأكثر من 10آلاف الجنيهات، ما يفسد فرحتهن، وأضافت مصممة الأزياء وأحد صاحبات بيوت الأزياء في الإسكندرية، لـ«الوطن»: «فرحة العروسة علينا، إيجار الفساتين حاليا غالي، وأحنا بنعرض على عروسة المحلة فستانها، وتكمل إطلالتها بها، وبكل تفاصيله علينا، هيتعمل مخصوص ليها».