اكتئاب ما بعد الولادة.. جحيم «الأمهات الجدد»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حوادث مرعبة عاشتها سيدات كُثر مؤخرا، كان بطلها اكتئاب ما بعد الولادة، دقّت ناقوس خطر لظاهرة قد تفتك بالأمهات بعد الوضع، وقد تدفعهم إلى الانتحار أو محاولة إيذاء الرضيع، وتحول حياتهن إلى جحيم، في ظل غياب الدعم النفسي من أقرب المقربين، من دون أن يعلموا أنّ ما يفعلوه قد يقود حياة الأمهات إلى الجحيم.

نساء على حافة الانتحار

«الوطن» فتحت ملف اكتئاب ما بعد الولادة، مع سيدات اقتربن من حافة الانتحار، وعانين مع المرض النفسي، كما تحدّثت إلى أطباء نفسيين، حلّلوا الظاهرة وكشفوا أسبابها ورسموا خريطة التعافي، وتحدّثت أيضا إلى أزواج كانوا «طوق نجاة» لزوجاتهم، وأخيرا إلى أطباء نساء وتوليد، تحدّثوا عن التوعية في مرحلة الحمل، ودورهم في دعم الأمهات الجدد.