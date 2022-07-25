انهيار عروس تونسية ليلة زفافها.. لمياء اللباوي ضحية «جبروت حماتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أُثيرت حالة من الغضب والتعاطف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم لمياء اللباوي عروس تونسية حديث الرواد والمتفاعلون بعد انتشار ما حدث معها من قبل زوجها ووالدته في يوم زفافها، إذ أجبرت الأم ابنها على ترك العروس، مدعية أنها قبيحة وقصيرة القامة.

تعاطف رواد «السوشيال ميديا» مع لمياء اللباوي عروس تونسية

وسرعان ما أنهالت موجة من التعاطف عبر «السوشيال ميديا» مع لمياء اللباوي عروس تونسية، خاصة بعد أن نشرت الأخرى كلمات عبرت بها عن آلامها والموقف الذي أثر على حالتها النفسية، إذ قالت إنها أنفقت الكثير من الأموال على حفل زفافها، على الرغم من أنها يتيمة: «حبيت نفرح ونهني على روحي مثل كل الناس في الحلال، ولكن حماتي حرمتني من فرحة عمري وأنا بالطرحة البيضاء، وقالت لولدها وعيلتها اخرجوا معجبتنيش».

موقف الأم بعد رؤية لمياء اللباوي عروس تونسية

لم تكن الأم قد رأت من قبل الفتاة، إذ خطبها العريس منذ فترة ماضية ولم تحضر الأم مناسبة تجمعهما معًا، وكانت أول رؤية لعروس تونس هي يوم الزفاف، إذ تحولت مشاعرها من فرحة إلى غضب عندما أقدمت عليها العروس، ومن ثم أمرت ابنها بتركها في القاعة، على الرغم من محاولة الكثير من الحضور في إبقاءه وإتمام فرحته ولكن دون جدوى، وذلك وفقًا لصحيفة «Sky News» العربية.

وظهرت لمياء اللباوي عروس تونسية في فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعبرت عن شكرها وامتنانها لكل من تعاطف معها: «شكرًا لكل من تعاطف معي، يعطيكم الصحة، إن شاء الله ربي يكتب لنا الخير»، موضحة أن حالتها النفسية ساءت لذا لم تتمكن من الرد على جميع المكالمات التي وردت إليها، ويتمحور تفكيرها حول ما هو مقياس الجمال الذي تسبب في خراب حياتها، ثم اختتمت حديثها بدعاء لله أن يرد لها حقها.