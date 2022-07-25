ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يوميا؟.. «نتائج لن تتوقعها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يوميا؟، سؤال يدور في أذهان الكثيرون ممن يرفضون تناول البيض، أو من مٌحبي تلك الوجبة، لمعرفة الآثار المترتبة على تناول البيض بشكل مستمر على صحة الجسم، خاصة إن البيض من الأكلات الغنية بالكالسيوم والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم والعظام بوجه خاص، وخاصة الأطفال.

أهمية تناول البيض

وكان الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أشار إلى فوائد أكل البيض، في منشور له عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، ومن بين تلك الفوائد هو احتواء البيض على عدد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان ومن شأنها التأثير الفعلي على صحة الشخص العامة، بجانب أنها تقيه من بعض الأمراض، وتعمل على تحسين مستوى الصحة العامة للفرد، وتأتي في مقدمتها الوقاية من أمراض القلب والعظام، والحفاظ على الوزن.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يوميا؟

1- البيض يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة، من فيتامين أ، وحمض الفوليك، وفيتامين ب، والفوسفور، والسيلينيوم، والكولين.

2- يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكن لا يؤثر سلبًا على نسبة الكوليسترول في الدم.

3- يحتوي البيض البروتين الدهني عالي الكثافة، وغالبًا ما يُعرف باسم الكوليسترول الجيد.

4- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بسبب البروتين الدهني منخفض الكثافة.

5- يحتوي على لوتين Lutein وZeaxanthin، ومضادات الأكسدة التي لها فوائد كبيرة لصحة العين من عواقب الشيخوخة.

6- استهلاك كميات كافية من هذه العناصر الغذائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي، وهما اضطرابان شائعان للغاية في العين.

7- غني بـ أوميجا-3 التي يحتاجها الجسم في عملية التمثيل الغذائي.

8- يحتوي صفار البيض على مادة الليتسين، التي تغذي أنسجة الدماغ وتزودها بالفوسفور.

9- تناول بيضة واحدة أو اثنتين في اليوم يساعد على بناء الكتلة العضلية.