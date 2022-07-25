مشروع تخرج طلاب بكلية الهندسة لتحويل محركات الوقود لكهرباء.. «مفيد للبيئة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

جاءت رغبتهم الأولى في محاولة تقديم خدمة مهمة لمجتمعهم وكذلك الحفاظ على بيئتهم، من خلال أمر غير مكلف لكنه قد يكون معقدا بعض الشيء، والذي جاء بابتكار نموذج هندسي أولي لتحويل السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي بالوقود، إلى آلية المحركات التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل، وهو ما نجح بتقديمه خمسة من طلاب كلية هندسة المطرية، أثناء مشروع تخرجهم بالجامعة.

تفاصيل فكرة مشروع التخرج

يكشف حازم خالد أحد الطلاب الخمسة، تفاصيل العمل على مشروع التخرج المميز، وذلك خلال تصريحاته لـ«هن»، موضحا أن فكرته جاءت من خلال تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي، إلى سيارة كهربية بالكامل، تعد فيما بعد صديقة للبيئة، وذلك من خلال تقنية التحويل الهندسية لتحديد كفاءة السيارة الكهربية المحولة، لإحلالها بالأخرى والعمل على مكانها بالسوق المصري.

جوانب مشروع تخرج طلاب الهندسة

وشمل مشروع التخرج الذي تم تقديمه من قبل الطلاب، «حازم خالد، علي ماجد، محيي الدين سمير، مصطفى محمود، مدحت مجدي»، ثلاثة جوانب مهمة تمثلت في مواكبته لتوجه الدولة لإنشاء المدن الخضراء، والتي جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب أيضا تقليل العوادم والانبعاثات الكربونية، وكذلك تقليل الاستهلاك لمصادر الطاقة.

وخلال المشروع جاءت رؤية شباب كلية هندسة المطرية، نحو طرح مبادرة لتحويل السيارات القديمة لأخرى تعمل بالكهرباء، حيث كانت فكرة التحويل «هي أفضل حل للسوق المصرية».

تقنيات تحويل السيارة من الوقود إلى الكهرباء

أما عن تقنيات النجاح في تحويل السيارات من العمل بالوقود إلى الطاقة الكهربية، فحسب ما كشف حازم خالد، أنه تم استبدال محرك السيارة بآخر كهربي، وذلك مع الحفاظ على أداء المركبة ووظيفتها الأساسية ‏لنقل البضائع، مع تطبيق المبادئ الهندسية التي قاموا بدراستها على مشروعهم في تحديد المحرك الكهربي المناسب.

ولفت طالب كلية الهندسة إلى أنهم قد تلقوا دعما ماليا من كل من هيئة البحث ‏العلمي وكلية الهندسة لتميز ونجاح فكرة مشروعهم.