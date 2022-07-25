تفاصيل رحلة أول مصرية تزور الفضاء: هنطلع وننزل في 11 دقيقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت المهندسة سارة صبري، أول فتاة مصرية تزور الفضاء، تفاصيل الرحلة الفضائية وكيفية اختيارها، قائلة إنها قدمت لشركة Blue Origin لاختيارها للالتحاق في مهمتها NS-22 بالفضاء.

الفضاء من أجل الإنسانية

وأضافت سارة صبري، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها لم تتوقع أن يقع الاختيار عليها، ولكن اختاروها لأن شعار المهمة هو «الفضاء من أجل الإنسانية» أو Space for Humanity، وبالتالي اختاروا أشخاصا لديهم مهارات في مجال الفضاء، ويكونوا ملتزمين للعمل من أجل الصالح العام.

وأشارت إلى أن الرحلة الفضائية تنطلق قريبا، وتستغرق 11 دقيقة فقط منذ انطلاقها من الأرض حتى عودتها من جديد، متابعة: «هنبص على الأرض في 3 دقايق، لأن العلماء لاحظوا إن النظر للأرض من الفضاء بيأثر على المخ، وتسمى التجربة دي بتأثير النظرة العامة، والـ3 دقايق دي هتغير وجهة نظري للمشاكل اللي في الأرض».

الاستفادة من النظر للأرض

ولفتت إلى أنها خاضت عدة تجارب على الجسم وتدريبا على الإحساس عند الصعود للفضاء، وتأثير الجاذبية على الجسم والقلب، كما أنها خاضت تدريبا على كيفية الاستفادة من الثلاث دقائق المخصصين للنظر إلى الأرض من الفضاء، ثم يتبعه تدريب بعد خوض التجربة مدته شهر لكيفية استخدام أدوات معينة لتطبيق ما تعلمته على الأرض وحل بعض المشكلات.

وأفادت بأن الهبوط من الفضاء سيكون عبر كبسولة بالبراشوت، وسيصاحبها في الرحلة 6 أفراد بينهم فتاتان جميعهم من أمريكا، وواحد فقط من البرتغال، موضحة أنهم لن يصطحبوا معهم أطعمة نظرا لقصر الرحلة وضرورة التركيز في الدقائق المخصصة للنظر للأرض.