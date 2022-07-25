«الجمهورية الجديدة» مسرحية أبطالها ذوي الهمم: بنوثق إنجازات الرئيس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يتخل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة عن ذوي الهمم وتمكينهم في المجتمع ودعمهم، وأصدر قرارات دمجهم في شتى مجالات الحياة المختلفة ليشعروا أنهم جزء فعال في الدولة، لذلك قرر مجموعة من ذوي الهمم التعبير عن شكرهم وامتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية من خلال عرض مسرحي لتوثيق إنجازات رئيس الجمهورية، حسبما روى المخرج محمد الأنصاري صاحب فكرة المسرحية ومخرج مسلسل القضية «404» لـ«هن»

مسرحية لتوثيق إنجازات رئيس الجمهورية

منذ تولية رئاسة الجمهورية ويسعى الرئيس السيسي دائما في إصدار قرارات مهمة لذوي الهمم من خلال دمجهم ومساعدتهم في تحقيق مطالبهم، حتى أنه جعل عام 2018 عاماً لذوي الهمم، لذلك كانت مسرحية الجمهورية الجديدة تعبيرا عن شكر لطيف من أصحاب القلوب النقية والوجوه الملائكية «ذوي الهمم» ولتوثيق إنجازات رئيس الجمهورية من عام الثورة لحد 2022 قال المخرج محمد انصاري :«الريس عمل حاجات كتير في البلد وإحنا قررنا توثيق إنجازاته كلها من خلال العرض المسرحي، من ضمن إنجازات فخامة الرئيس كانت العاصمة الإدارية، قناة السويس الجديدة و 100 مليون صحة، قانون 10 لذوي الإعاقة عام الإعاقة 2018 وقانون المرأة والتحرش كل حاجه الريس عملها احنا بنوثقها في المسرحية».

مشاركة الكاست في عدة أعمال فنية أخرى

ليست المرة الأولى التي يمثل فيها كاست مسرحية الجمهورية الجديدة إلا أنهم شاركوا في عدة أعمال فنية أخرى منها مسلسل القضية «404» أول مسلسل عربي لذوي الإعاقة، وأيضا المشاركة مع الفنان القدير اشرف عبد الباقي في مسرحية كنز الدنيا، أما هذه المسرحية فهي إهداء للرئيس السيسي من مبادرة عالم موازي، وهي مباردة تم تأسيسها منذ 3 سنوات للفنون المعاصرة، من خلال المبادرة يتم تدريب ذوي الهمم وهي المسؤولة عن مسلسل القضية «404» ليصبح أول مسلسل أبطاله جميعا من ذوي الهمم.

قال «الانصاري» :«من خلال المبادرة عملنا أول مسلسل في العالم العربي أبطاله ذوي الإعاقة اسمه «القضية 404» موجود حاليا على اليوتيوب وان شاء الله هينزل TV قريب وشارك ولاد من عندي من المبادرة شاركوا في مسرحية كنز الدنيا مع الفنان القدير اشرف عبد الباقي، وعملنا مسرحية في الاول خالص اسمها القلم الناطق بحضور ورعايةوزيرة التضامن، كانت في شهر 12 الماضي وهي أول مسرحية دمج لذوي الإعاقة بيعبروا بيها عن نفسهم قدموا من خلالها مشروع للدولة لذوي الإعاقة، أما في كنز الدنيا لما اترشحنا مع الاستاذ اشرف عبد الباقي انا اللي دربت الأولاد».

أما عن كاست المسرحية، «كاتب المسرحية الاستاذ رامز عباس الأصم الناطق وهو كاتب مسلسل القضية 404 هو مبيسمعش لكن بيتكلم بطلاقة بالإضافة إلى كام ولد من ذوي الإعاقة في المسرحية حوالي 18 او 19 والباقي اصحاء لأن المسرحية فيها عدد كبير جدا من الاصحاء وذوي الإعاقة غير الاستعراضات، بداية المسرحية بأول اوبريت للريس فيه 4 من ذوي الإعاقة مع بنت من الاصحاء»

المسرحية تحدي لاي عمل فني لذوي الهمم

لم تكن مسرحية الجمهورية الجديدة اول عمل يشارك فيه أشخاص من ذوي الهمم إلا أن «الانصاري» يتحدى بأبطاله أي عمل سابق من خلال ثقته بفنهم وإبداعهم في المسرحية لتوصيل الشكر والامتنان لسيادة رئيس الجمهورية الذي دعمهم منذ توليه إلى الآن، قال الانصاري «دا تصريح مني محمد الانصاري منسق مبادرة عالم موازي للفنون المعاصرة ومخرج مسلسل القضية 404 ومخرج مسرحية الجمهورية الجديدة انا بتحدى اي مسرحية قبل كدا كانت دامجة لذوي الإعاقة بإبطالي من ذوي الإعاقة اللي عندهم مواهب قوية واي عمل فني من 2018بداية من عام الاعاقة وقتها والمسرحية رهان كبير عن اي عمل درامي دامج لذوي الإعاقة اتعمل قبل كدا » أما عن معاد عرض المسرحية المحدد في شهر 8 لكن المعاد النهاري لم يحدد بعد.