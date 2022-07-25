أضرار صبغات الشعر بعد حادث فتاة قنا: «البنات بيقضوا على نفسهم بيها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في حادث مؤسف لإحدى الفتيات المقبلة على زواجها، وبدلًا من حضورها الفرح والزغاريد، تحولت الأجواء إلى حزن كبير على الأهل والأقارب أثناء وجودها داخل أحد صالات التجميل، إذ تعرضت صاحبة الـ19 عامًا إلى حالة إغماء أدخلتها في غيبوبة إثر تناولها نسبة من صبغة الشعر عن طريق الخطأ.

أضرار صبغة الشعر

وبمجرد انتشار الخبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تساءل الكثير من الرواد عن أسباب حدوث ضرر صحي للفتاة من صبغة الشعر، وانتابهن القلق بشأن استخدامها، لذا يوضح «هن» في التقرير الآتي أضرار استخدام صبغات الشعر على خصيلات الشعر وفروة الرأس أيضًا.

تعتبر صبغات الشعر أحد المواد الكيميائية السامة، فهي من العادات المألوفة التي تتبعها الكثير من العرائس والفتيات أيضًا رغبًة في التجديد، ولكن لا يعرف معظمهن آثارها السلبية التي تلحقها على الشعر، والتي وضحها الدكتور عاصم فرج أستاذ الجلدية والتجميل خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية سي بي سي.

- يمكن أن يتعرض الشعر إلى الحرق نتيجة اتباع طرق خاطئة من قبل صالونات التجميل «أكتر البنات شعرها بيشيط»، نظرًا لزيادة نسبة الأمونيا، لذا يلزم الامتناع عن استخدامها تمامًا.

- يلزم استخدام مرطبات دائمًا عقب الانتهاء من وضع الصبغة، مع الاهتمام بتناول العناصر الغذائية التي تحتوي على عنصر الحديد، حتى تعوض التلف الذي يحدث على الشعر.

يجب التأكد من عدم وجود عنصر الأمونيا

- احرص على التأكد من عدم وجود عنصر الأمونيا داخل المنتج الذي تشتريه، أو المستخدم من صالونات التجميل، لأنه يتسبب في تكتل الشعر ومن ثم تلفه، ولا يظهر ذلك إلا بعد وقت من وضع الصبغة والفرحة بلونها.

- يفضل استخدام الصبغة لمن يضطر إلى ذلك، أما الفتيات «بيقضوا على نفسهم»، إذ تعتبر أولى الطرق لتدمير الشعر، لذا يمكن استبدالها بالحنة للكبار والصغار أيضًا «الحنة الطبيعية آمنة».