الامارات | «ياس ياس بيبي» على برج خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ياس ياس بيبي» على برج خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جزيرة ياس «أكبر عرض كاريوكي في العالم»، على برج خليفة، مع أغنية «ياس ياس بيبي»، التي تعد أحدث حملات الجزيرة الترويجية لفصل الصيف.

ومع بدء العد التنازلي للأغنية تظهر الخلفية البصرية لأغنية «ياس ياس بيبي»، قبل أن يبدأ الجمهور بالاستماع إلى إيقاع الأغنية الشهير، التي تمثل حملة جزيرة ياس الصيفية الجديدة المفعمة بالحيوية، ولتنطلق بعدها الكلمات، لتظهر على أطول برج في العالم. وأعلنت الجزيرة أن «الحملة تضيف إنجازاً جديداً إلى سجلّ (ياس) الذي يزخر بالحملات والفعاليات المميزة، إذ حقق فيديو الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد يومين فقط من إطلاقه».

و«ياس ياس بيبي» أغنية مُصورة مستوحاة من أسلوب فنان الراب الشهير فانيلا آيس، وتجسد الاحتفال بعطلات مميزة، والانطلاق بمغامراتٍ ممتعة. وتضمّ الأغنية مجموعةً من الفنانين الشباب، الذين يؤدون رقصاتهم في مختلف المرافق الترفيهية على الجزيرة، بما فيها عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ومركز التسوق ياس مول، وفنادق دبليو أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، والواجهة البحرية في ياس باي.

وتقدم الأغنية للزوار لمحة عن العطلة التي تعدهم بها الوجهة، والتي تتضمن كل ما يتطلع إليه محبو العطلات، بدءاً من المدن الترفيهية، وسباقات السيارات، وتجارب التسلق والقفز الحر الداخلي، والعديد من التجارب عالمية المستوى، والتي تجتمع في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً.

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