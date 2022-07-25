الامارات | يوم حزين في حديقة زيورخ بعد خسارة فيل ثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن يوم حزين في حديقة زيورخ بعد خسارة فيل ثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت حديقة زيورخ، أول من أمس، إن أنثى فيل نفقت في الحديقة متأثرة بفيروس الهربس، لتصبح ثالث فيل ينفق هناك بالحالة نفسها منذ نهاية يونيو الماضي. ونفقت أنثى الفيل التي تبلغ من العمر خمس سنوات، بعد أن نال منها فيروس الهربس، المحفز لنمو البطانة لدى الأفيال (فيروس الفيلة الهربسي)، وهي حالة خفية تحملها جميع الأفيال تقريباً. وجاء نفوقها في أعقاب نفوق أنثى فيل في 11 الجاري، وفيل ذكر يبلغ من العمر عامين في نهاية يونيو الماضي. وقال مدير الحديقة سيفيرين دريسن: «خسارة فيل ثالث بسبب هذا الفيروس المخيف في مثل هذا الوقت القصير خسارة مأساوية». وأضاف «اليوم يوم حزين للغاية.. إنه أمر محبط على نحو خاص، أن نقف عاجزين أمام هذا الفيروس، على الرغم من توفير أفضل رعاية بيطرية».

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