بصحبتها في المورال.. الملكة «إليزابيث» تدعو الأمير هاري وزوجته لقضاء العطلة الصيفية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

دعت إليزابيث، ملكة بريطانيا، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لقضاء العطلة الصيفية معًا في الموارل، وعند قبولهما الدعوة يعني وجودها بجانب أحفادها أرشي وليليبت.

قضاء هاري وميجان العطلة الصيفية مع الملكة إليزابيث

وأكد مصدر في المورال، أنه طلب من الموظفين التأكد من عدد أفراد العائلة المالكة الذين سيقضون العطلة الصيفية مع الملكة إليزابيث، وبمن فيهم الملك هاري وميغان، بالإضافة إلى أطفالهما ليليبت وأرشي، كما اطلع أحد القائمين على القصر على عمر الثنائي، إذ يبلغ عمر الأمير هاري 37 عامًا، وزوجته ميغان ماركل 40 عامًا، وذلك نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

إصدار السيرة الذاتية للأمير هاري وزوجته ميجان

ومن جانبه أيضًا، أطلقت السيرة الذاتية للأمير هاري وزوجته ميجان، والتي تحتوي على العديد من الأسرار من قبل المطلعين، بالإضافة إلى كتاب «توم باور»، الذي أصدره المؤلف تحت عنوان «الانتقام».

ويحتوي الكتاب على الكثير من الانتقادات الموجهة إلى الملكة ميجان ماركل والأمير هاري، إذ قال المؤلف في إحدى التصريحات الإعلامية «ميجان ماركل داست على كل من كانوا في طريقها»، مشيرًا إلى أن من تأذووا حريصون على الحديث والتصريح عن ما حدث معهم، قائلًا: «الضحايا قرروا الحديث عن ما فعلته معهم، وقد تحدثوا».

كما نشرت رواية مؤخرًا تحكي عن حياة «ميجان» بتفاصيلها، وجزء مما تحتوي عليه القصة هو حصولها على وظيفة بـ4 دولار في الساعة في متجر زبادي، كما روت تفاصيل روتين غذائها والذي كان يقتصر على الأطعمة الطازجة من المزرعة التي كانت تعيش بها.