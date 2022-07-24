من هو الممثل الذي ظهر في صور مع نيرة أشرف.. هل جمعهما عمل فني؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتوازي مع نشر حيثيات المحكمة، بشأن حكم إعدام الطالب محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، ونشر المحادثات الأخيرة بين المتهم والمجني عليها، التي تضمن تهديده ووعيده للفتاة بعدما رفضت الارتباط به، عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولون صور الطالبة رفقة فنان صاعد، متحدثين عن مشوارها الذي لم يكتمل نحو التمثيل.

شبانة وديانا ونيرة في صورة واحدة

وكان الشيف وخبير الطهي، شريف عفيفي، شارك في 2020 بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ظهرت من خلالها نيرة أشرف مع الفنان محمد شبانة، مع الفنانة الشابة ديانا هشام، دون أن يفسر سبب الصورة التي التقطت منذ عامين مضوا.

صور مختلفة واختفاء الأخير

لم تكن الصورة التي تعود لـ2020 هي الوحيدة، إذ تداول الكثير صور مختلفة في مناسبات متعددة، والتي انتشرت بالتوازي مع غلق الأخير لحساباته الشخصية، وسط التساؤلات حول إقدام شهيدة الغدر، نيرة أشرف على خطوة التمثيل، خاصة إن أسرة نيرة أشرف تحدثت مرارًا وتكرارًا على حب ابنتهما لمجال الدعايا والموديل، وهذا ماكانت تسعى لتحقيقه.

من هو الممثل الذي ظهر في صور مع نيرة أشرف؟

وبدأ البعض يبحث عن هوية الفنان الشاب، وعن حقيقة وجود أعمال فنية جمعت بينهما، ويرصد «هن»بعض المعلومات عن صاحب الصور.

من هو محمد شبانة؟

- يُدعى محمد شبانة.

- ممثل مصري صاعد.

- قدم عدد من الأعمال الفنية، القليلة لكنها حققت انتشارًا واسعًا.

- من أبرز أعماله، مشاركته في مسلسل شارع عبدالعزيز2 عام 2014، ومسلسل لؤلؤ عام 2020، ومسلسل حلوة الدنيا سكر، وبنات خارقات (بنات سوبرمان)، وقواعد الطلاق الـ45.

- لم يظهر في أي عمل رفقة نيرة أشرف من قبل.