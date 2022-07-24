بسنت نورالدين تنقل تجربتها الشخصية من داخل مكتبة الإسكندرية.. البحث عن الشغف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين صناعة المحتوى، والإرشاد السياحي، استطاعت المرشدة بسنت نورالدين، خلق قاعدة جماهيرية عريضة بين الشباب ممن يتابعونها، ومؤخرًا حلت «نورالدين» ضيفة بإحدى المناقشات في إطار عودة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، عقب غياب طويل بسبب فيروس كورونا المتفشي.

وكانت المرشدة السياحية والبلوجر بسنت نور الدين، ضيفة إحدى الندوات، لتلتقي بجمهور من الشباب من طلبة الجامعات؛ لمناقشة كيفية مواجهة تحديات العمل بعد التخرج، وأهمية البحث عن الشغف واستمرار السعي حتى نصل لعمل ناجح نحبه.

جدير بالذكر، بحسب ما وصفته بسنت نورالدين لـ«الوطن» تمت المناقشة في ضوء تجربتها العملية وانتقالها من العمل في الإرشاد السياحي إلى صناعة المحتوى الخاص بالجمعيات الخيرية، حتى أخيرًا صناعة المحتوى عن السياحة والآثار على منصات مواقع التواصل المختلف الخاصة بها.

تعليق بسنت نورالدين على المشاركة

وكانت بسنت نورالدين، نشرت عدة لقطات مصورة من الندوة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مدونة: «تمت بحمد الله ندوة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، شاركت بقلب مفتوح دروس كتير اتعلمتها في الحياة من أول رحلتي في الثانوية العامة للكلية للعمل في الإرشاد السياحي ولغاية محطتي الآن في السوشيال ميديا».

واختتمت: «بحب أوي أشوف وشوش الناس وأتفاعل معاهم على الحقيقة.. حضوركم أسعدني من هنا لغاية السماء.. الحمد لله».