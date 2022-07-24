للمرأة الحامل.. احذري استخدام منتجات فرد الشعر وتفتيح البشرة قبل الشهر الرابع

القاهرة - سمر حسين - ماما

دائمًا ما تسعى المرأة للعناية بجمالها حتى يبقى مظهرها جميلا طوال الوقت، ولكن قد يقف الحمل عائقًا أمام استخدامِها لبعض المستحضرات مثل معالجات فرد الشعر «التريتمينت» والصبغات، إذ قد تلاحظ العديد من السيدات خلال فترة الحمل بعض التغيرات التي تطرأ على شعرها، على سبيل المثال جفاف الشعر وتقصفه يعود ذلك إلى التغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة خلال فترة الحمل، لذلك تلجأ السيدات إلى استخدام معالج الشعر نظرا لفوائده المتعددة على الشعر من ترطيب وتنعيم الشعر وجعله يبدو بمظهر أكثر حيوية ونعومة.

خبيرة: الشهر الرابع هو الأنسب لاستخدام منتجات الشعر

وبناء على هذا، أكدت الدكتورة رشا شلباية خبيرة ومدربة علوم الشعر، أن الشهر الرابع من الحمل هو الفترة الأنسب لاستخدام منتجات العناية بالشعر والصبغات، وذلك لتجنب أي أضرار محتملة يمكن أن تصيب الطفل علاوة على أن الكثير من النساء تلجأ لهذه المنتجات نظرا لقرب استقبال مولود جديد في العائلة، لذلك تحرص على استقباله في صورة جميلة بالإضافة إلى أنها تريد أن تشعر أن الحمل لم يفقدها جمالها، خاصة أنها تتعرض خلال التسعة أشهر إلى العديدة من الضغوطات النفسية والاهتمام بجمالها يعيد لها الثقة في نفسها، وبالتالي تكون أكثر استعدادا لحياتها الجديدة بعد الولادة.

وأكدت خبيرة علوم الشعر، على أنه بدءا من الشهر الرابع يسمح للمرأة الحامل باستخدام أصباغ الشعر أو أي علاجات أخرى للشعر، مع الحرص على استخدام هذه المنتجات في مكان جيد التهوية على الا تحتوي الصبغة على مادة الأمونيا أو البودرة.

تحذير من استخدام كريمات البشرة أثناء الحمل

وتحذر «شلباية» من استخدام كريمات تفتيح البشرة أثناء فترة الحمل وخاصة في الشهور الأولى، مشيرة إلى أنه لم تثبت الدراسات وجود علاقة بين تشوهات الجنين خلال الحمل وبين استخدام مستحضرات فرد الشعر، ولكن طالما أن هذا الاحتمال وارد الحدوث فإنه يتوجب على الحامل الابتعاد عن استخدام هذه المستحضرات خاصة في بداية الحمل أو بالأحرى في الثلاثة أشهر الأولى.

وأكدت خبيرة علوم الشعر على أنه أثناء خضوع المرأة الحامل لجلسة معالج الشعر، لابد أن تطلب من المتخصص عدم استخدام منتجات ليست آمنة ولابد ان تكون خالية تماما من مادة الفورمالديهايد والحرص على استخدام معالجات آمنة خلال فترة الحمل؛ حيث خصصت بعض الشركات حاليا منتجات لمعالجات الشعر مخصصة للمرأة الحامل والمرضع والاطفال وتعد هذه المنتجات اكثر امانا من اي منتجات اخرى على صحة هذه الفئات على وجه الخصوص.