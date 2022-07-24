هل تتذكر «طوني» مستضيف اللاجئة الأوكرانية؟.. ترك «صوفيا» واستقبل أخرى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد البريطاني الذي يدعى توني جارنيت، لتصدر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عناوين الصحف حول العالم، مرة أخرى، وذلك بعدما قرر استضافة لاجئة أوكرانية جديدة، بعد أن تخلى عن زوجته من أجل لاجئة أوكرانية سابقة كانت تدعى صوفيا كاكاديم، تبلغ من العمر 22 عاما.

تفاصيل استضافة البريطاني لـ لاجئة جديدة

وحسب ما كشفت التقارير بصحيفة «ميرور» البريطانية، أن المواطن البريطاني البالغ من العمر 29 عاما، عاد إلى منزله في مدينة بردافورد بصحبة لاجئة أوكرانية جديدة تدعى «صوفيا» أيضا، وتبلغ من العمر 19 عامًا.

وفي تصريحات لها قالت اللاجئة الأوكرانية صاحبة الـ19 عامًا، إنها طُردت من المكان التي كانت تسكن به وذلك بعد فرارها من أوكرانيا، حيث قام «توني» بدعوتها للاستضافة في منزله الجديد بمدينة بردافورد، مع زوجين آخرين من اللاجئين الأوكرانيين.

تفاصيل ظهور اللاجئة السابقة

يذكر أن اللاجئة السابقة التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما، هربت من الغزو الروسي، وحاولت الاستغاثة في مايو الماضي من صعوبة إيجادها لمأوى عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن ثم بعد أن رأي الزوج البريطاني قرر مساعدتها وتخلى حينها عن زوجته من أجل العيش معها، وهو ما أثار حالة من الغضب نحوه، لذلك قررت الأخيرة الانفصال عنه.

وكانت كشفت حينها اللاجئة الأوكرانية صوفيا كاكاديم، عن تفاصيل هروبها من بلادها إثر الغزو الروسي عليها، موضحة أنهم أجبروا على ترك كل شيء حتى قططهم وحيواناتهم الأليفة، إلى جانب العديد من أغراضهم الخاصة، للنجاح في الهروب والفرار من أهوال الحرب.

الرجل البريطاني يخسر وظيفته

وبسبب الاهتمام المستمر من قبل المؤسسات والمنصات الإعلامية بشأن ما قام به «توني» البريطاني، فإنه قد تعرض لخسارة عمله ووظيفته، إذ أنه كان مسؤولا عند إدارة شركة خاصة بالخدمة الصحية الوطنية في بلاده، لكنه خسر كل أعماله، بسبب ظهور الإعلاميين والصحفيين في مكان عمله بشكل مستمر، وهو ما أزعج المسؤولين بصورة كبيرة.